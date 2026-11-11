Este miércoles 11 de noviembre se esperan movilizaciones en CDMX. Sigue aquí EN VIVO la actualización de marchas, concentraciones y posibles afectaciones viales, de acuerdo con la agenda de movilidad de la SSC.
EN VIVO: ¿Qué calles están bloqueadas HOY 11 de noviembre?
Bloqueos sobre Calzada de Tlalpan
Vecinos de Coyoacán bloquean la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Las Torres del Tren Ligero, para manifestarse contra la construcción de un complejo de departamentos. La protesta genera afectaciones viales en la zona.
Cuatro marchas afectarán la movilidad en CDMX
07:30 Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el SME
Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se concentrarán en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocido como Edificio Rojo, ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
11: 00 Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM
Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) se reunirán en la UAM Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.
Destino: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Prolongación Canal de Miramontes número 3855
11:00 Marcha de la Unión de Colonias Populares
La Unión de Colonias Populares realizará una movilización que partirá del Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Destino: Sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en Liverpool número 3, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
18:00 Marcha del Frente Antigentrificación de la CDMX
Integrantes del Frente Antigentrificación de la Ciudad de México realizarán la caminata denominada Convite Inquilinario.
El punto de reunión será el Edificio Trevi, ubicado en el cruce de las calles Dr. Mora y Cristóbal Colón, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Destino: Cafetería La Resistencia, Arte, ubicada en República de Cuba número 34, colonia Centro Histórico.