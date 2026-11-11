07:30 Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el SME

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se concentrarán en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocido como Edificio Rojo, ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

11: 00 Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) se reunirán en la UAM Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Destino: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Prolongación Canal de Miramontes número 3855

11:00 Marcha de la Unión de Colonias Populares

La Unión de Colonias Populares realizará una movilización que partirá del Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en Liverpool número 3, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 Marcha del Frente Antigentrificación de la CDMX

Integrantes del Frente Antigentrificación de la Ciudad de México realizarán la caminata denominada Convite Inquilinario.

El punto de reunión será el Edificio Trevi, ubicado en el cruce de las calles Dr. Mora y Cristóbal Colón, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Cafetería La Resistencia, Arte, ubicada en República de Cuba número 34, colonia Centro Histórico.