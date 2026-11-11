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EN VIVO: ¡Caos en Calzada de Tlalpan! Vecinos bloquean la vialidad; alternativas viales

La SSC-CDMX tiene previstas cuatro marchas; conoce los horarios, puntos de reunión y destinos para evitar contratiempos.

1 minuto lectura
Escrito por: Andrea ZárateAlejandra Gómez

Este miércoles 11 de noviembre se esperan movilizaciones en CDMX. Sigue aquí EN VIVO la actualización de marchas, concentraciones y posibles afectaciones viales, de acuerdo con la agenda de movilidad de la SSC.

EN VIVO: ¿Qué calles están bloqueadas HOY 11 de noviembre?

Hace 17 minutos

Bloqueo en la Gustavo A. Madero

Manifestantes bloquean la circulación de lateral de Circuito Interior al Poniente a la altura de Calz. De los Misterios.

Alternativas viales: Circuito Interior y Eje 3 Norte.

Hace 24 minutos

Bloqueos sobre Calzada de Tlalpan

Vecinos de Coyoacán bloquean la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Las Torres del Tren Ligero, para manifestarse contra la construcción de un complejo de departamentos. La protesta genera afectaciones viales en la zona. 

Hace 2 horas

Cuatro marchas afectarán la movilidad en CDMX

07:30 Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el SME

Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se concentrarán en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), conocido como Edificio Rojo, ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

11: 00 Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) se reunirán en la UAM Unidad Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso número 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Destino: Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Prolongación Canal de Miramontes número 3855

11:00 Marcha de la Unión de Colonias Populares

La Unión de Colonias Populares realizará una movilización que partirá del Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en Liverpool número 3, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 Marcha del Frente Antigentrificación de la CDMX

Integrantes del Frente Antigentrificación de la Ciudad de México realizarán la caminata denominada Convite Inquilinario.

El punto de reunión será el Edificio Trevi, ubicado en el cruce de las calles Dr. Mora y Cristóbal Colón, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Cafetería La Resistencia, Arte, ubicada en República de Cuba número 34, colonia Centro Histórico.

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