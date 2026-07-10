¿Hay cierres en la México-Cuernavaca hoy EN VIVO? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa en la autopista este 10 de julio
Reporte EN VIVO de bloqueos, accidentes, manifestaciones y tráfico de las principales carreteras del país hoy 10 de julio
Este viernes 10 de julio, en Azteca Noticias te mantenemos informado con las actualizaciones EN VIVO sobre el avance de las principales autopistas de México para que salgas prevenido.
Todos los bloqueos, manifestaciones, casetas y obras en el camino.
Bloqueos, avance, manifestaciones, accidentes y casetas cerradas
Tráfico lento en la México-Querétaro
Al menos 2km de carga vehicular en el km 41 con dirección a Querétaro a la altura de la central de autobuses de Tepotzotlán.
Accidente en Tultepec
Tránsito lento por accidente en el Circuito Exterior Mexiquense en el km 23 con dirección a Puebla.
Accidente en el libramiento de Querétaro
Hay cierre de carriles por accidente en Chichimequillas en el libramiento noreste de Querétaro con dirección a CDMX, en el km 24.
Accidente en la México-Querétaro
En el km 83 con dirección a CDMX hay cierre parcial por un accidente.