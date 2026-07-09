¿En cuánto quedó el dólar? La BMV vuelve a cerrar con bajas; así terminaron los mercados financieros hoy

Entre altas y bajas los mercados financieros concluyeron la jornada de este jueves con resultados mixtos. Mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una nueva caída y el peso cerró con movimientos frente al dólar.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 9 de julio 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una jornada con pérdidas este 9 de julio de 2026. El principal indicador del mercado accionario, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 66,107.28 puntos, lo que representa una caída de 0.75%, lo que equivale a 502.6 unidades respecto al cierre anterior.

Durante la sesión se negoció un volumen de 142,189.694 títulos, reflejando un desempeño negativo en el mercado bursátil mexicano.

El Wall Street cierra con ganancias este 9 de julio 2026

El Wall Street cerró con ganancias este jueves 9 de julio de 2026, impulsando por un fuerte avance de las acciones del sector de semiconductores, que compensó la incertidumbre generada por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Este jueves el Nasdaq lideró las alzas al subir 1.30%, mientras que el S&P 500 ganó 0.81% y el Dow Jones avanzó 0.27%.

Este es el precio del dólar hoy

Este jueves el precio del dólar se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.55 pesos mexicanos en la ventanilla bancaria de Banco Azteca.

Por su parte, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanso en ventanillas bancarias.

El peso mexicano no tuvo cambios importantes tras la publicación de los datos de inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos. Si te gustaría hacer una compra o venta de dólares, las sucursales de Banco Azteca estan abiertas de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Precio del petróleo hoy

El precio del petróleo retrocedió tras las ganancias iniciales. Los mercados evaluaban los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán y reabrir completamente el estrecho de Ormuz.

