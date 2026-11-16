Azteca Noticias te presenta el reporte de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y toma precauciones, así como rutas alternas, para evitar contratiempos durante tus traslados.
La agenda de movilizaciones y posibles afectaciones viales se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).
Marchas CDMX hoy 16 de noviembre
Estas son las marchas para hoy
7:00 HORAS | Estudiantes de la UAM Iztapalapa
Se concentrarán en la UAM Iztapalapa en Avenida San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª Sección, alcaldía Iztapalapa.
12:00 HORAS | Manifestantes Pro-Palestina
Se encontrarán en el Monumento a la Revolución; y no se descarta que marchen a algún punto de la CDMX.