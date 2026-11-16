Azteca Noticias te presenta el reporte de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, lunes 16 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y toma precauciones, así como rutas alternas, para evitar contratiempos durante tus traslados.

La agenda de movilizaciones y posibles afectaciones viales se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).