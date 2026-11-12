Integrantes de Mottu México tienen programado iniciar una movilización desde la sede de la alcaldía Iztacalco, ubicada en el cruce de avenida Río Churubusco y avenida Té, en la colonia Gabriel Ramos Millán.

Su destino será la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Los manifestantes protestarán contra los arrastres que consideran injustificados, los cobros excesivos, las presuntas irregularidades de las autoridades de tránsito y los abusos de empresas privadas de grúas y corralones.