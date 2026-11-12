Consulta las marchas EN VIVO, concentraciones y posibles bloqueos en CDMX este jueves 12 de noviembre. Sigue aquí las movilizaciones, rutas y alternativas viales en tiempo real.
EN VIVO: ¿Qué calles están cerradas HOY 12 de noviembre?
Concentración de Luciérnagas Buscadoras en Chabacano
Integrantes de Luciérnagas Buscadoras se reunirán en las inmediaciones de la estación Chabacano, correspondiente a las líneas 2, 8 y 9 del Metro, ubicada sobre avenida San Antonio Abad, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.
La actividad forma parte de la primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar a personas desaparecidas.
10:00 horas | Mottu México marchará rumbo al Zócalo
Integrantes de Mottu México tienen programado iniciar una movilización desde la sede de la alcaldía Iztacalco, ubicada en el cruce de avenida Río Churubusco y avenida Té, en la colonia Gabriel Ramos Millán.
Su destino será la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.
Los manifestantes protestarán contra los arrastres que consideran injustificados, los cobros excesivos, las presuntas irregularidades de las autoridades de tránsito y los abusos de empresas privadas de grúas y corralones.