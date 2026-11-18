La Ciudad de México registra este miércoles una jornada con diversas movilizaciones sociales, concentraciones y rodadas ciclistas que afectarán distintas vialidades de la capital.

1. Marcha Contra Abusos de Grúas y Corralones en Iztacalco

Hora: 10:00



10:00 Lugar de salida: Alcaldía Iztacalco (Av. Río Churubusco s/n., Col. Gabriel Ramos Millán) con destino al Zócalo Capitalino.





2. Concentraciones y Protestas en Cuauhtémoc e Iztapalapa





Jornada de Búsqueda y Colectivos de Víctimas:



El colectivo "Hasta Encontrarl@s" realiza desde las 06:30 horas una jornada de búsqueda por patrones "Triple Frontera" en la estación Chabacano del Metro (Líneas 2, 8 y 9).

Por su parte, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarl@s" se concentrará a las 17:30 horas en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48).

A las 07:00 horas, integrantes de Petroleros Unidos por México se apostaron en la Torre Ejecutiva de Pemex (Av. Marina Nacional No. 329).

A las 11:00 horas, la Alianza Nacional Telefonista realiza una conferencia de prensa y mitin en el corporativo de Telmex (Av. Parque Vía No. 190) en solidaridad con trabajadores despedidos en Baja California y Sonora.

A la misma hora (11:00), la Vanguardia de Trabajadores de Seguridad Ciudadana "Monterrubio" se reúne en el Parque de la Ciudadela.

Protestas en los Juzgados del Reclusorio Oriente: Cerca de las 09:00 horas, el Colectivo Nacional "No Más Presos Inocentes" y la Colectiva "Las Tonantzin" se concentran en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Iztapalapa).



