¿Qué pasa en la carretera México-Querétaro hoy EN VIVO? Bloqueos y tráfico en la autopista este 30 de junio
Sigue con nosotros todas las actualizaciones EN VIVO de las carreteras del país para que no encuentres retrasos en tu camino.
¿Vas a salir a carretera? Te compartimos las actualizaciones EN VIVO sobre la circulación para llegar y salir de la CDMX.
Bloqueos, manifestaciones, tráfico y accidentes, hoy 30 de junio este es el reporte vial.
Carreteras y autopistas del país hoy: Bloqueos, manifestaciones, accidentes y tráfico
Accidente en la carretera Puebla-Córdoba
Hay cierre total de la circulación tras accidente de tráiler en el km 232+800.
#Tomeprecaución en #Veracruz se registra cierre de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 232+800, de la ctra. Puebla-Córdoba, a la altura del Mpio. de Maltrata, con Dir. a Ver., se habilita circulación sobre el derecho de vía. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/8E4cXsrxRQ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 30, 2026
Tráfico en la México- Puebla
En el km 18 con dirección a CDMX hay avance lento sin accidentes. Anticipa tu salida.
Cierre parcial en la México-Querétaro
Hay labores de mantenimiento en carriles laterales por lo que la dirección a CDMX presenta avance lento.