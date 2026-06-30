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¿Qué pasa en la carretera México-Querétaro hoy EN VIVO? Bloqueos y tráfico en la autopista este 30 de junio

Sigue con nosotros todas las actualizaciones EN VIVO de las carreteras del país para que no encuentres retrasos en tu camino.

Accidente en Puebla
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

¿Vas a salir a carretera? Te compartimos las actualizaciones EN VIVO sobre la circulación para llegar y salir de la CDMX.
Bloqueos, manifestaciones, tráfico y accidentes, hoy 30 de junio este es el reporte vial.

Carreteras y autopistas del país hoy: Bloqueos, manifestaciones, accidentes y tráfico

Accidente en la carretera Puebla-Córdoba

Hay cierre total de la circulación tras accidente de tráiler en el km 232+800.

Tráfico en la México- Puebla

En el km 18 con dirección a CDMX hay avance lento sin accidentes. Anticipa tu salida.

Cierre parcial en la México-Querétaro

Hay labores de mantenimiento en carriles laterales por lo que la dirección a CDMX presenta avance lento.

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