Autopistas HOY: Tráfico y bloqueos EN VIVO en las carreteras de México este 29 de junio

De acuerdo con CAPUFE, se realizan labores de mantenimiento en distintos estados, por lo que estas son las autopistas con tráfico.

- Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, del kilómetro 281 al 282, con dirección a Córdoba.

- Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, en el kilómetro 16, sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

- Autopista Córdoba-Veracruz, del kilómetro 48 al 55, se implementó circulación en contraflujo.

- Autopista Durango-Mazatlán, kilómetro 163, sobre el puente El Carrizo.

- Autopista México-Querétaro, del kilómetro 153 al 158, con dirección a CDMX.