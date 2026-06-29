Autopistas HOY: Tráfico y bloqueos EN VIVO en las carreteras de México este 29 de junio
Un reporte minuto a minuto de lo que ocurre en las carreteras de México hoy, es de gran ayuda si lo que deseas es llegar con tiempo a tu destino.
El inicio de semana trae nuevas actualizaciones sobre lo que ocurre en las carreteras de México, porque entre accidentes, el clima y las obras de mantenimiento, podrías encontrar tráfico HOY 29 de junio de 2026.
Te mostramos EN VIVO lo que ocurre en las principales autopistas del país, así como las vialidades más importantes que conectan con la Ciudad de México (CDMX).
¿Qué pasó en las carreteras hoy? Bloqueos, tráfico y accidentes en las autopistas
Carga vehicular en Circuito Exterior Mexiquense
Durante las primeras horas de este 29 de junio, la carga vehicular es pesada en la caseta A-7 del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Ecatepec, exactamente en la salida a Periférico.
Trabajos de mantenimieto complican circulación HOY
De acuerdo con CAPUFE, se realizan labores de mantenimiento en distintos estados, por lo que estas son las autopistas con tráfico.
- Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, del kilómetro 281 al 282, con dirección a Córdoba.
- Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, en el kilómetro 16, sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.
- Autopista Córdoba-Veracruz, del kilómetro 48 al 55, se implementó circulación en contraflujo.
- Autopista Durango-Mazatlán, kilómetro 163, sobre el puente El Carrizo.
- Autopista México-Querétaro, del kilómetro 153 al 158, con dirección a CDMX.
Manifestantes en la caseta de Tlalpan
Atención a todos los automovilistas que circulan por la autopista México-Cuernavaca, porque hay manifestantes en la caseta de Tlalpan, al sur de la CDMX. Aunque no cerraron, sí podrían registrarse complicaciones en la zona.
Grave accidente en la carretera Aguascalientes-Zacatecas
La circulación está completamente cerrada en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura de la localidad de Piedra Gorda, debido a que un vehículo se incendió.
Mientras los equipos de emergencia atienden el accidente, los autos son desviados hacia la carretera libre Rincón de Romos-Guadalupe.
Cierre parcial en la carretera Toluca-Palmillas
En el Estado de México, un grupo de manifestantes cerró algunos carriles de la carretera Toluca-Palmillas, a la altura de la caseta “El Dorado”, por lo que el avance es muy complicado en la zona.
No hay paso en la autopista Cuauhtémoc-Osiris
En la autopista Cuauhtémoc-Osiris hay un cierre total de la circulación, a la altura del kilómetro 75, por la limpieza de la vialidad después de un accidente, lo que complica el paso en ambos sentidos.
Además, CAPUFE confirmó que por seguridad, la caseta Zacatecas permanecerá cerrada en dirección Cuauhtémoc, hasta nuevo aviso.
Manifestantes en la autopista México-Querétaro
Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dio a conocer que hay reducción de carriles por presencia de manifestantes en la caseta de Tepotzotlán, de la autopista México-Querétaro, con dirección a la CDMX.
Cierre parcial en la carretera Guadalajara-Tepic
De acuerdo con datos de la Guardia Nacional, en su división Carreteras, en el estado de Jalisco hay un cierre parcial para la circulación de los autos, luego de un accidente en la carretera Guadalajara-Tepic, cerca del kilómetro 037+500.