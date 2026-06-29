¡El dólar se dispara! Así amanece el tipo de cambio en México para último lunes de junio 2026

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró cambios importante para el último lunes de junio 2026, ubicándose arriba de los 18 pesos.

Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este 29 de junio 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 29 de junio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $18.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

La moneda estadounidense se encamina a una mayor ganancia mensual en casi un año, respaldado por las crecientes probabilidades de subidas de tipos de interés y el optimismo sobre la economía de Estados Unidos.

Precio del dólar supera los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 29 de junio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.70 pesos la compra y en $16.95 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para junio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 29 de junio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 29 de junio 2026 en 59 mil 915 pesos por unidad, registrando un aumento importante a 0.73% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 48 mil 465 pesos por unidad.

Bitcoin aumenta para el último lunes de junio 2026|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para el último lunes de junio 2026?

El precio del petróleo registró un aumento de casi un 1% al comienzo de este lunes, después de que los ataques de Estados Unidos e Irán subrayaran la fragilidad de su acuerdo de paz provisional, mientras que las expectativas de una recuperación continua del transporte de energía a través del estrecho de Ormuz limitaron las ganancias.

