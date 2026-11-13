Sigue aquí EN VIVO las marchas y movilizaciones de la Ciudad de México este viernes 13 de noviembre.
Durante el día se tienen previstas cuatro concentraciones y marchas en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo.
EN VIVO: ¿Qué calles están cerradas HOY viernes 13 de noviembre?
Comunidad estudiantil del CCH Vallejo
12:00 horas
Estudiantes se concentrarán en la escultura Los Bigotes, en Ciudad Universitaria, para marchar hacia la Torre de Rectoría. Exigirán mayor seguridad y un alto a los grupos porriles, tras los hechos violentos registrados el 10 de noviembre en el CCH Vallejo.
No se descarta el bloqueo de avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.
Furia No Binarie de Acción Revolucionaria
16:00 horas
Convocó a una caminata y velada de catrinas que partirá del Ángel de la Independencia y avanzará hacia la Estela de Luz. La movilización busca exigir justicia e investigaciones exhaustivas sobre el fallecimiento del primer magistrade no binario de América Latina, ocurrido hace tres años.
La Comuna 4:20
11:00 horas
Realizará una caminata cannábica que partirá de la estación Hidalgo del Metro, en el cruce de avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, hacia la Plaza Cándido Mayo. Exigirán la regulación integral, el respeto a sus derechos humanos y el fin de la criminalización de las personas consumidoras de cannabis.
Haciendo Comunidad en Tlalpan
08:30 horas
Partirá de la calle 4.ª Oriente y 1.ª Norte, en la colonia Isidro Fabela, con destino a la Casa de la Cultura de Tlalpan. Los participantes protestarán contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública.