Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 16 de julio
Te compartimos actualizaciones sobre el avance las carreteras de México: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras de mantenimiento,
Este jueves 16 de julio, te compartimos EN VIVO todas las actualizaciones sobre el tráfico en las principales carreteras del país, para que no te tomen por sorpresa los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras de mantenimiento.
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Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en carreteras.
Cierre en Tijuana
Una fuga de agua ocasionó el cierre parcial en la carretera Tijuana-Ensenada km 41.
Accidente en Oaxaca
Cierre parcial por accidente en el km 267+500 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz.