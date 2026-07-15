¡Peso gana frente al dólar! Así quedó su valor hoy 15 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 15 de julio 2026. El peso se aprecia tras la publicación en Estados Unidos de la inflación al productor, que se contrajo 0.28% mensual en junio, muy por debajo de la expectativa del mercado de 0.0% y siendo la mayor caída mensual desde octubre del 2023.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 15 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $17.40 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 15 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 15 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 15 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 15 de julio 2026 en 65 mil 419 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 136 mil 999 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 15 de julio 2026?

El precio del petróleo sube hoy 15 de julio 2026. Prolongó sus ganancias después de que Estados Unidos anunciara el inicio de una nueva oleada de ataques contra instalaciones militares iraníes, con el objetivo de limitar la capacidad de Teherán para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.