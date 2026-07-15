Quincena con cambios en los mercados: cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy cerró con ajustes en la jornada de la primera quincena del mes. Consulta aquí los cambios de este miércoles 15 de julio de 2026.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró una baja -0.17% con 66,399.71 puntos al cierre de este 15 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 14 de julio de 2026 en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de julio de 2026 en $16.20 pesos la compra y en $17.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Así cerró Wall Street hoy 15 de julio 2026

Las acciones de Wall Street ganaron terreno el miércoles, ya que la moderación de los datos de inflación y un sólido comienzo de la temporada de ganancias del segundo trimestre pusieron a los inversores en un estado de ánimo comprador.

Los tres principales índices bursátiles cerraron con ligeras subidas a pesar de la debilidad en los semiconductores, con el comercio minorista centrado en el consumidor (.SPXRT), y viajes/ocio (.SPCOMHOTL), claros superando las expectativas.

El promedio industrial Dow Jones (.DJI), subió 150,91 puntos, o un 0,29%, hasta los 52.659,18

El S&P 500 (.SPX) ganó 28,83 puntos, o 0,38%, hasta los 7.572,42

Nasdaq Composite (.IXIC), ganó 162,22 puntos, o un 0,62%, hasta alcanzar los 26.269,23.

Entre los 11 sectores principales del S&P 500, los servicios de comunicación (.SPLRCL), las acciones de servicios públicos avanzaron más, mientras que las acciones de servicios públicos (.SPLRCU), sufrió la mayor caída porcentual.

Cambios hubo en el petróleo hoy 15 de julio de 2026

Los precios del petróleo subieron ligeramente el miércoles, en reacción a un inventario mayor de lo esperado y haciendo caso omiso de una nueva ola de ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes que tenían como objetivo limitar la capacidad de Teherán para atacar a los barcos en el estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent cerraron a 84,95 dólares el barril, con un alza de 22 centavos, o un 0,26%. Los futuros del West Texas Intermediate finalizaron a 79,60 dólares el barril, con un alza de 26 centavos, o un 0,33%.

Los precios del petróleo cerraron el martes con una subida del 2%, alcanzando su nivel más alto en un mes, debido a que los ataques agravaron la interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, por donde pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes del estallido de la guerra.

Con información de Reuters

