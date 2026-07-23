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Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 23 de julio

Este 23 de julio no salgas de casa sin antes consultar el avance de las principales carreteras del país EN VIVO: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.

carreteras 23 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te compartimos EN VIVO todas las actualizaciones sobre el avance de las autopistas más importantes del país, para que estés al tanto si planeas salir de la ciudad.

Estos son los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras que pueden demorar los traslados hoy 23 de julio.

Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy 23 de julio

Continúa el tránsito lento en la México-Toluca

Por falla de un tráiler, hay tráfico por más de 2km con dirección a CDMX.

Accidente en la México-Toluca

Tránsito lento en Ocoyoacac con dirección a CDMX por accidente en la carretera.

Avance lento en la México-Querétaro

Carga vehicular en la plaza de cobro Tepoztlán con dirección a CDMX.

Accidente en libramiento de Veracruz

Cierre parcial en el km 005+200 de la carretera Libramiento Veracruz.

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