Tráfico en la autopista México-Puebla hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 23 de julio
Este 23 de julio no salgas de casa sin antes consultar el avance de las principales carreteras del país EN VIVO: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
En Azteca Noticias te compartimos EN VIVO todas las actualizaciones sobre el avance de las autopistas más importantes del país, para que estés al tanto si planeas salir de la ciudad.
Estos son los accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras que pueden demorar los traslados hoy 23 de julio.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy 23 de julio
Continúa el tránsito lento en la México-Toluca
Por falla de un tráiler, hay tráfico por más de 2km con dirección a CDMX.
#ReporteVial || Ocoyoacac ⚠️— C5 Estado de México (@C5Edomex) July 23, 2026
Se registra tránsito lento sobre la carretera México - Toluca, a la altura del municipio de 📍#Ocoyoacac, derivado de una falla mecánica de un tráiler 🚚 🔧.
La afectación vial es de aproximadamente 2 km 📏, con dirección a la CDMX 🏙️.
Se… pic.twitter.com/Dksyuu2qMl
Accidente en la México-Toluca
Tránsito lento en Ocoyoacac con dirección a CDMX por accidente en la carretera.
⚠️ #ReporteVial || #Ocoyoacac— C5 Estado de México (@C5Edomex) July 23, 2026
Derivado de un percance vial 💥 🚗 , se registra #TránsitoLento 🐢 de aprox. 2 km en la carretera México-Toluca, a la altura de El Zarco, direcció, Ciudad de México 🛣️ .
Te recordamos #ManejaConPrecaución y #EvitarDistracciones 📵 #Emergencias ☎️… pic.twitter.com/PqVIwPJdS5
Avance lento en la México-Querétaro
Carga vehicular en la plaza de cobro Tepoztlán con dirección a CDMX.
Accidente en libramiento de Veracruz
Cierre parcial en el km 005+200 de la carretera Libramiento Veracruz.