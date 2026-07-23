Vacaciones sin salir de la CDMX: Más de 8 planes para sentir que estás de viaje
Descubre que hacer en vacaciones sin salir de la CDMX. Conoce cuáles son los parques, museos, miradores y experiencias para disfrutar del verano sin viajar.
Los niños ya salieron de la escuela y no es necesario salir de la Ciudad de México (CDMX) para disfrutar de unas vacaciones memorables. La capital ofrece parques, museos, miradores, centros culturales entre otras experiencias que permiten cambiar de rutina sin hacer un viaje largo.
Aquí te presentamos varias opciones para todos los gustos y presupuestos para que toda la familia pueda disfrutar de sus vacaciones sin salir de la Ciudad.
10 planes para disfrutar de las vacaciones sin salir de la CDMX
La Ciudad de México cuenta con muchas actividades gratuitas y de bajo costo para las familias, parejas y personas que viajan solas y buscan disfrutar de unas vacaciones únicas y tranquilas.
- Bosque de Chapultepec
Museo Nacional de Antropología donde la entrada cuesta $210 y para niños y adultos mayores con INAPAM es gratis, pero los domingos la entrada es libre.
Castillo de Chapultepec también cobra $210 y aplica la misma dinámica que el Museo Nacional de Antropología.
Museo de Arte Moderno tiene la entrada general de $95 y los domingos la entrada es libre.
Museo Tamayo la entrada general de $95 y los domingos la entrada es libre.
Museo del Caracol cobra $105, para niños y adultos mayores con INAPAM es gratis, pero los domingos la entrada es libre.
- Centro Histórico
El Palacio de Bellas Artes cuenta con varias actividades con costos diferentes al igual que la Torre Latinoamericana.
La Alameda Central puede ser una buena opción para caminar.
El MUNAL es un museo que cobra $95 o los domingos la entrada es libre.
- Xochimilco
En este lugar puedes disfrutar de los recorridos en trajineras mientras disfrutas de la gastronomía y conoces del ecosistema. En este lugar los precios pueden variar mucho, dependiendo la experiencia que quieras tener.
- Coyoacán
Puedes disfrutar de varias cafeterías, mercados tradicionales con gastronomía mexicana y artesanias, además de caminar por el centro de Coyoacán.
- Paseo de la Reforma
Este lugar de la CDMX ofrece un gran plan familiar en domingo, ya que tienes la oportunidad de un paseo en bicicleta gratuito, solo deberás llevar tus identificaciones oficiales y vigentes.
- Parque en la CDMX
Si lo que buscas es comer fuera de casa pero teniendo una experiencia diferente, los parques pueden ser una buena opción para hacer picnic, como La Mexicana, Viveros, Bicentenario y Chapultepec.