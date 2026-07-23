Vacaciones sin salir de la CDMX: Más de 8 planes para sentir que estás de viaje

Los niños ya salieron de la escuela y no es necesario salir de la Ciudad de México (CDMX) para disfrutar de unas vacaciones memorables. La capital ofrece parques, museos, miradores, centros culturales entre otras experiencias que permiten cambiar de rutina sin hacer un viaje largo.

Aquí te presentamos varias opciones para todos los gustos y presupuestos para que toda la familia pueda disfrutar de sus vacaciones sin salir de la Ciudad.

10 planes para disfrutar de las vacaciones sin salir de la CDMX

La Ciudad de México cuenta con muchas actividades gratuitas y de bajo costo para las familias, parejas y personas que viajan solas y buscan disfrutar de unas vacaciones únicas y tranquilas.

