Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 22 de julio de 2026

Este miércoles se registraron cambios en las finanzas con ajustes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en su cierre del 22 de julio de 2026.

Bolsa Mexicana de Valores hoy: ¿cómo cerró el día?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró un mejor panorama con 0.88% con 67,303.83 puntos al cierre de este 22 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 22 de julio de 2026 ?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 22 de julio de 2026 en $16.30 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 22 de julio 2026

El Nasdaq lideró las pérdidas de Wall Street el miércoles con un desempeño mixto de las acciones tecnológicas, mientras los inversionistas esperaban informes clave de ganancias para evaluar la salud de un repunte del mercado alimentado por el entusiasmo por la inteligencia artificial.

El S&P 500 cayó ligeramente y el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, ya que los operadores también siguieron de cerca las últimas hostilidades en Oriente Medio, lo que provocó que los futuros del petróleo alcanzaran su nivel más alto en seis semanas, avivando así la preocupación por la inflación.

El promedio industrial Dow Jones (.DJI) cayó 6,06 puntos, o un 0,01%, hasta los 52.218,58.

El S&P 500 (.SPX) perdió 10,24 puntos, o 0,14%, hasta los 7.498,96

Nasdaq Composite (.IXIC), perdió 146,30 puntos, o un 0,57%, hasta los 25.690,90.

¿Qué cambios hubo en el petróleo hoy 22 de julio de 2026?

Los precios del petróleo se situaron el miércoles en su nivel más alto desde el 11 de junio debido a la creciente preocupación por el suministro, a medida que las hostilidades continuaban escalando entre Estados Unidos e Irán, mientras que las amenazas al transporte marítimo por parte de la milicia hutí, respaldada por Irán, en Yemen, impulsaron aún más los precios.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 3,06 dólares, o un 3,36%, a 94,07 dólares el barril, su nivel más alto en casi seis semanas, tras alcanzar un máximo de sesión de 95,47 dólares.

El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subió 2,49 dólares, o un 2,95%, hasta los 86,83 dólares.

Con información de Reuters