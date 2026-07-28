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Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 28 de julio?

Conoce el avance de las principales carreteras del país hoy 28 de julio: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras, para que llegues a tiempo a tu destino.

Carreteras 28 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Este martes 28 de julio, en Azteca Noticias te mantenemos actualizado con toda la información sobre el avance de las principales autopistas de México.

Consulta EN VIVO todas las actualizaciones sobre accidentes, manifestaciones, bloqueos y obras para que no te tomen por sorpresa en el camino.

¿Sales a carretera? Estos son los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en la autopista

Tráfico de 5km en la entrada de la México Puebla en Los Reyes Acaquilpan

La circulación es lenta por el accidente.

Continúa cierre en la México-Puebla

Tras accidente, permanecen carriles cerrados en el km 076+800 con dirección a CDMX.

Deslave en Oaxaca

Cierre parcial en el km 066+200 de la carretera Oaxaca- Tehuantepec con dirección a Tehuantepec.

Accidente en la México Puebla

En el km 18 con dirección a CDMX hay cierre parcial por choque.

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