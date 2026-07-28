Bloqueos y tráfico en la autopista México-Querétaro EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en la carretera este 28 de julio?
Conoce el avance de las principales carreteras del país hoy 28 de julio: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras, para que llegues a tiempo a tu destino.
Este martes 28 de julio, en Azteca Noticias te mantenemos actualizado con toda la información sobre el avance de las principales autopistas de México.
Consulta EN VIVO todas las actualizaciones sobre accidentes, manifestaciones, bloqueos y obras para que no te tomen por sorpresa en el camino.
¿Sales a carretera? Estos son los bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras en la autopista
Tráfico de 5km en la entrada de la México Puebla en Los Reyes Acaquilpan
La circulación es lenta por el accidente.
🚨 #ReporteVial ⚠️ #LaPaz— C5 Estado de México (@C5Edomex) July 28, 2026
Se registra carga vehicular sobre la 📍 Autopista México – Puebla km 18, a la altura de la Zona Arqueológica Los Reyes Acaquilpan, derivado de un accidente de tránsito 💥 🚗. Con una afectación vial de aproximadamente 5.2 km, con dirección a #CDMX. Se… pic.twitter.com/8AxE7YZ6SU
Continúa cierre en la México-Puebla
Tras accidente, permanecen carriles cerrados en el km 076+800 con dirección a CDMX.
#TomePrecauciones en #Puebla continúa cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 076+800 de la carretera México-Puebla, con dirección a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PvgXHW2Mrh— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 28, 2026
Deslave en Oaxaca
Cierre parcial en el km 066+200 de la carretera Oaxaca- Tehuantepec con dirección a Tehuantepec.
Accidente en la México Puebla
En el km 18 con dirección a CDMX hay cierre parcial por choque.