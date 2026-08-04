Varios accidentes en carreteras de Méxivo hoy provocan cierres: ¿cuáles son los tramos afectados?
Antes de salir a carretera consulta EN VIVO toda la información sobre el avance: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy en las carreteras del país.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance de las principales carreteras del país. Consulta aquí todas las actualizaciones sobre obras, bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO de hoy martes 4 de agosto.
Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras
Toma en cuenta cierre en carretera Urraca, Tamaulipas, por accidente
En Tamaulipas se registró un cierre parcial a la circulación por otro accidente cerca del Km 090+500, de la carretera Urraca - Ent. (carr. Matamoros - Reynosa), a inmediaciones del municipio de Buenavista, con dirección a Reynosa.
#Tomeprecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 090+500, de la carretera Urraca - Ent. (carr. Matamoros - Reynosa), a inmediaciones del Mpio. de Buenavista, con dirección a Reynosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ufPpptFlup— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Reportan accidente en la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas, en Michoacán
Se registra cierre parcial de circulación por un accidente cerca del Km 176+200, de la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas, en Michoacán, a inmediaciones del San Pedro Barajas, con dirección a Lázaro Cárdenas.
#Tomeprecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 176+200, de la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas, a inmediaciones del San Pedro Barajas, con dirección a Lázaro Cárdenas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/EU8sYuspZM— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Hay cierre parcial en la carretera Tepic - San Blas en Nayarit
Un accidente vehiuclar provocó el cierre parcial cerca del Km 029+100 de la carretera Tepic - San Blas, a inmediaciones del Poblado Bahía de Matanchén, con dirección al municicipio de San Blas, en Nayarit.
Accidente en Veracruz provoca cierre parcial
En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 082+200, de la carretera Poza Rica - Cardel, a inmediaciones del municipio de Úrsulo Galván, con dirección a Poza Rica.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 082+200, de la carretera Poza Rica - Cardel, a inmediaciones del Mpio. de Úrsulo Galván, con dirección a Poza Rica. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xwnJuEep9W— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Se complica la circulación en carretera de Michoacán
Toma en cuenta que se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 062+900, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (directo), a inmediaciones del municipio de San Bartolo Pareo, con dirección a Uruapan, en Michoacán.
#Tomeprecauciones en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 062+900, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (directo), a inmediaciones del Mpio. de San Bartolo Pareo, con dirección a Uruapan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/HMoNfckSNd— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Se retiran manifestantes de la México-Querétaro
El tramo vuelve a operar de forma normal.
Accidente en la Querétaro-Irapuato
Cierre parcial en el km 060+000 con dirección a Irapuato.
#Tomeprecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 060+000, de la carretera Querétaro-Irapuato (directo), a inmediaciones de la localidad de María Guadalupe Cerrito, con dirección a Irapuato. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/FdqL9Nbxqg— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Tráfico lento en la Chamapa-Lechería
Ocasionado por accidente en el km 18 con dirección Chamapa.
Cerrada la México-Querétaro
Hay manifestantes en el km 84 con dirección Querétaro.
Accidente en la Amozoc-Perote
Hay cierre parcial por accidente en el km 006+100 de la carretera.
#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 006+100, de la carretera Amozoc-Perote, a la altura del Mpio. de Concepción Capulac, con direccion a Perote. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/kkAuiY6vut— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Cerrada la Cuernavaca-Acapulco
En el km 62 hay cierre parcial por un auto que tuvo fallas mecánicas, esto en dirección a Acapulco.
Accidente en Veracruz
Cierre parcial en el km 129+100 de La Tinaja- Cosoleacaque.
#Tomeprecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 129+100 de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque a la altura del Mpio. La Unión. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/VkERWj5jUT— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026
Accidente en el Libramiento Norte
Volcadura en el Libramiento Norte provoca cierre parcial.
#Tomeprecauciones en #Hidalgo se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del Km 016+800 de la autopista Libramiento Norte. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/fu2ixBi2RO— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026