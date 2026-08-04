tva (1).png

Varios accidentes en carreteras de Méxivo hoy provocan cierres: ¿cuáles son los tramos afectados?

Antes de salir a carretera consulta EN VIVO toda la información sobre el avance: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras hoy en las carreteras del país.

Carreteras 4 de agosto
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre el avance de las principales carreteras del país. Consulta aquí todas las actualizaciones sobre obras, bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO de hoy martes 4 de agosto.

Bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras

Toma en cuenta cierre en carretera Urraca, Tamaulipas, por accidente

En Tamaulipas se registró un cierre parcial a la circulación por otro accidente cerca del Km 090+500, de la carretera Urraca - Ent. (carr. Matamoros - Reynosa), a inmediaciones del municipio de Buenavista, con dirección a Reynosa.

Reportan accidente en la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas, en Michoacán

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente cerca del Km 176+200, de la carretera Uruapan- Lázaro Cárdenas, en Michoacán, a inmediaciones del San Pedro Barajas, con dirección a Lázaro Cárdenas.

Hay cierre parcial en la carretera Tepic - San Blas en Nayarit

Un accidente vehiuclar provocó el cierre parcial cerca del Km 029+100 de la carretera Tepic - San Blas, a inmediaciones del Poblado Bahía de Matanchén, con dirección al municicipio de San Blas, en Nayarit.

Accidente en Veracruz provoca cierre parcial

En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por un accidente cerca del kilómetro 082+200, de la carretera Poza Rica - Cardel, a inmediaciones del municipio de Úrsulo Galván, con dirección a Poza Rica.

Se complica la circulación en carretera de Michoacán

Toma en cuenta que se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 062+900, de la carretera Pátzcuaro-Uruapan (directo), a inmediaciones del municipio de San Bartolo Pareo, con dirección a Uruapan, en Michoacán.

Se retiran manifestantes de la México-Querétaro

El tramo vuelve a operar de forma normal.

Accidente en la Querétaro-Irapuato

Cierre parcial en el km 060+000 con dirección a Irapuato.

Tráfico lento en la Chamapa-Lechería

Ocasionado por accidente en el km 18 con dirección Chamapa.

Cerrada la México-Querétaro

Hay manifestantes en el km 84 con dirección Querétaro.

Accidente en la Amozoc-Perote

Hay cierre parcial por accidente en el km 006+100 de la carretera.

Cerrada la Cuernavaca-Acapulco

En el km 62 hay cierre parcial por un auto que tuvo fallas mecánicas, esto en dirección a Acapulco.

Accidente en Veracruz

Cierre parcial en el km 129+100 de La Tinaja- Cosoleacaque.

Accidente en el Libramiento Norte

Volcadura en el Libramiento Norte provoca cierre parcial.

Tags relacionados
Accidentes en México Carreteras en México Transporte en México

Notas