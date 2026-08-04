Varios accidentes en carreteras de Méxivo hoy provocan cierres: ¿cuáles son los tramos afectados?

En Tamaulipas se registró un cierre parcial a la circulación por otro accidente cerca del Km 090+500, de la carretera Urraca - Ent. (carr. Matamoros - Reynosa), a inmediaciones del municipio de Buenavista, con dirección a Reynosa.

#Tomeprecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 090+500, de la carretera Urraca - Ent. (carr. Matamoros - Reynosa), a inmediaciones del Mpio. de Buenavista, con dirección a Reynosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ufPpptFlup — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 4, 2026