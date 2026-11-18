Sigue aquí EN VIVO las últimas noticias del Metro CDMX hoy 18 de noviembre: retrasos en las Líneas, reportes de usuarios, afluencia y avance de trenes en la red.
EN VIVO: ¿Qué Líneas del Metro de la CDMX presentan afectaciones HOY miércoles 18 de noviembre?
Suspenden momentáneamente el servicio en la Línea 12
El Metro CDMX informó que el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 12 debido a que se realizan maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.
La interrupción afecta la circulación de los convoyes mientras se atiende la emergencia. Se espera información sobre la reanudación del servicio.
Línea 2 presenta marcha lenta por persona en vías
El Metro CDMX informó que se realizan maniobras para retirar a una persona ajena al sistema que descendió a las vías de la Línea 2, por lo que la circulación de los trenes es lenta.
El organismo señaló que el servicio se normalizará en breve y pidió a los usuarios respetar la línea de seguridad y no bajar a las vías por ningún motivo.
Así opera el Metro CDMX
El reporte oficial del STC Metro indica las siguientes condiciones:
Líneas 4, 5 y 6: afluencia baja y salida continua de trenes desde las terminales.
Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A: afluencia moderada y circulación de trenes agilizada.
Líneas 3 y B: comienza a incrementarse la afluencia, por lo que podrían registrarse mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Usuarios reportan retrasos en la Línea B
A través de redes sociales, usuarios señalaron que los trenes de la Línea B permanecen detenidos hasta cinco minutos en cada estación, lo que estaría provocando demoras en sus traslados durante las primeras horas de este martes.