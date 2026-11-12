Entras “sano” y sales marcado: así se vivió el terror psicológico de ‘The Devil in Silver’

La Mole Convention Horror Second Edition transformó sus instalaciones en un punto de encuentro para los fanáticos del terror, los videojuegos y el cine, quienes recorrieron el recinto caracterizados con elaborados atuendos de sus personajes favoritos. Además del ambiente fantástico, los asistentes disfrutaron de un viaje al pasado al encontrarse de frente con reliquias del entretenimiento, como el emblemático Ecto-1 de los Cazafantasmas y el vehículo de las Tortugas Ninja, mientras que un altar de muertos sirvió como tributo a las grandes leyendas que siguen vivas en el recuerdo del público.

💀🎃 ¡El terror, la nostalgia y la fantasía se apoderaron de La Mole Convention Horror Second Edition!



Catrinas, monstruos y personajes de otro mundo se reunieron en una celebración donde la cultura friki también rindió homenaje al Día de Muertos, con una emotiva ofrenda para… pic.twitter.com/dB1xAeTUtL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 1, 2026

The Terror: Devil in Silver

El diagnóstico de locura se dicta en menos de dos minutos y sin derecho a réplica. Bastan unas cuantas láminas con manchas abstractas, un test proyectivo en medio del bullicio de “La Mole” en el World Trade Center, el pasado 1 de noviembre, para que una doctora determine el estado de tu salud mental.

“Pasa”, ordena con frialdad tras ajustar en tu muñeca una pulsera plástica de identificación hospitalaria, el sello definitivo que te convierte, al menos por unos minutos, en un paciente recién ingresado a un psiquiátrico.

Cruzar ese umbral significa dejar atrás el ruido de la convención para sumergirse en una pesadilla claustrofóbica.

El delirio dentro de una “sala de aislamiento”

El espacio simula una sala de aislamiento con paredes frías, una iluminación estridente y un ambiente sonoro saturado de ruidos metálicos y ecos distorsionados.

Adentro, la tensión no depende de efectos especiales complejos, sino del trabajo actoral: un interno atrapado en el delirio te intercepta pidiendo ayuda, exigiendo una salida y lanzando frases desarticuladas que recrean la angustia real de quien ha perdido el control de su mente.

Aunque el recorrido dura apenas unos instantes, la atmósfera logra transmitir el concepto de The Terror: Devil in Silver, la serie de AMC producida por Ridley Scott y basada en la obra de Victor LaValle.

La trama original sigue a un hombre ingresado por error al hospital New Hyde, un lugar donde la negligencia institucional se mezcla con una presencia demoníaca.

Vivirlo en carne propia dentro del WTC nos recuerda que el verdadero terror no viene de los monstruos fantásticos, sino de la vulnerabilidad de quedar atrapado en un sistema del que parece imposible escapar