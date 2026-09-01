¿Cuándo empieza el otoño 2026 en México? Fecha y hora oficial del equinoccio

El cambio de estación se aproxima en el hemisferio norte y los organismos de la ciencia astronómica en el país ya tienen listos los parámetros de la transición climática que despedirá al periodo veraniego. Instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) ya tienen una fecha y hora específica en la que entraría esta hermosa estación, misma que es la favorita de muchos.

¿Cuándo y a qué hora inicia el otoño 2026 en México?

De acuerdo con los reportes astrofísicos oficiales, el equinoccio de otoño 2026 ocurrirá formalmente el martes 22 de septiembre a las 18:05 horas (tiempo del centro de México). En ese momento preciso se marcará el fin de la temporada de verano y dará comienzo la tercera estación del año en todo el hemisferio norte.

¿Qué ocurre durante el equinoccio de otoño?

El término "equinoccio" proviene del latín aequinoctium, que se traduce literalmente como "noche igual". Este fenómeno astronómico ocurre únicamente dos veces al año durante marzo y septiembre en el instante preciso en que el Sol cruza el ecuador celeste en su trayectoria aparente hacia el sur.

Durante este alineamiento, el plano del ecuador de la Tierra se sitúa de manera perfectamente perpendicular a los rayos solares. Como consecuencia directa de esta posición del planeta respecto a nuestra estrella, la duración del día iluminado y de la noche oscura es prácticamente idéntica en todo el globo terráqueo, alcanzando 12 horas exactas de luz solar y 12 horas de penumbra.

¿Cuánto durará el otoño en México en 2026?

A partir del cruce solar registrado a las 18:05 horas del 22 de septiembre, los días comenzarán a acortarse de forma paulatina en el país, mientras que las noches se irán prolongando a medida que el planeta avanza en su órbita de traslación. La temporada otoñal de 2026 tendrá una duración total de 89 días y 20 horas, por lo que se prevé que la estación concluirá formalmente el próximo 21 de diciembre de 2026, momento exacto en que el solsticio de invierno marcará el inicio de la última fase climática del año y el día más corto en la región septentrional.