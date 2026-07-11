NASA descubre Súper Tierra en zona habitable y a 25 años luz, esto dijo sobre si es posible que tenga vida

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), habló sobre el nuevo exoplaneta denominado GJ 3378 b, clasificado como "Súper Tierra", ubicado en una zona habitable de su estrella a 25 años luz de distancia, descubrimiento que representan a uno de los candidatos más cercanos a nuestro Sistema Solar para buscar bioformas y que sí afecta la comprensión científica de nuestro vecindario cósmico, sin embargo, ante las afirmaciones alarmistas, en Azteca Noticias te debemos aclarar lo que dijo la agencia estadounidense.

De acuerdo con la ficha de la NASA, aún no hay pruebas definitivas de que posea condiciones reales para la vida, sin embargo, sí es un exoplaneta con potencial de albergar agua líquida.

¿Qué descubrieron en la Súper Tierra GJ 3378 b?

Los parámetros físicos de la Súper Tierra GJ 3378 b, es un exoplaneta con potencial para albergar agua líquida, esto según el análisis de luz estelar y velocidad radial, cuyas observaciones e investigaciones se han desarrollado y precisado entre 2024 y 2026, identificado mediante observatorios terrestres como el Telescopio Canadá-Francia-Hawái, Observatorio McDonalds en Texas y Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona, mientras orbitaba la enana roja GJ 3378 en la Vía Láctea.

Este exoplaneta tiene una masa 2,3 veces mayor a la de la Tierra y se ubica a una cuarta parte de la distancia entre Mercurio y el Sol de su estrella anfitriona, o sea a 0,09673 Unidades Astronómicas (UA), dando una vuelta completa a su astro cada 21,5 días. Sin embargo, aunque orbita en la zona ideal para mantener su agua líquida, su estrella es una enana roja que con su fuerte radiación y vientos estelares podría haber terminado con la atmósfera del exoplaneta, volviéndolo inhóspito para la vida.

¡Un gigante gaseoso bien cocido, para llevar! 🔥 @NASAWebb observó el exoplaneta HD 80606 b, con cuatro veces la masa de Júpiter y una órbita muy elíptica que lo acerca mucho a su estrella, que es muy similar a nuestro Sol. Aprende más: https://t.co/b9Fgxr2Wh3 pic.twitter.com/lu13p5J89a — NASA en español (@NASA_es) June 17, 2026

Como la actual tecnología no permite medir la atmósfera de GJ 3378 b, se prevé que el Observatorio de Mundos Habitables (HWO, por sus siglas en inglés), entrará en operación en 2040 para estudiar el exoplaneta y buscar los rastros biológicos definitivos.