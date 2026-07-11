Escándalo en Albania: Investigan por presunto fraude al vendedor de las tierras para el lujoso resort de Jared Kushner

El ambicioso y multimillonario proyecto turístico respaldado por el empresario estadounidense Jared Kushner en la costa de Albania ha quedado en el ojo del huracán tras revelarse una investigación judicial de alto impacto.

La agencia contra el crimen organizado de ese país sospecha que los títulos de propiedad de los terrenos costeros fueron falsificados por el empresario que realizó la venta.

El vendedor en cuestión es Artur Shehu, un hombre de negocios radicado en Miami sobre quien pesa una orden de captura internacional emitida por las autoridades albanesas bajo acusaciones de lavado de dinero y tráfico de cocaína proveniente de Sudamérica. Según los expedientes de la Estructura Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK), consultados por Reuters, Artur Shehu y sus socios habrían construido un imperio inmobiliario utilizando fondos ilícitos y escrituras apócrifas.

A través de su abogado, Kujtim Cakrani, el acusado negó rotundamente los cargos, asegurando que no es ningún falsificador y que su familia posee esas tierras desde la época del Imperio Otomano. Sin embargo, la fiscalía ya congeló los 110 millones de euros de la transacción en una cuenta notarial para evitar que el dinero llegue a sus manos.

Businessman who sold land for Kushner resort in Albania suspected of faking the deeds https://t.co/r7ScS4JuEQ https://t.co/r7ScS4JuEQ — Reuters (@Reuters) July 11, 2026

Kushner no ha sido acusado, sólo se investiga el proyecto

Es importante destacar que las investigaciones oficiales no señalan ninguna conducta ilegal por parte de Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump, ni de las firmas desarrolladoras involucradas, como Sazan Real Estate Development o Albania Land Development. Los reportes indican que no existen indicios de que los inversionistas conocieran el historial delictivo del que se acusa a Artur Shehu al momento de adquirir el terreno en abril pasado.

Por su parte, un portavoz de Sazan Real Estate Development que la compra fue totalmente legal:

"Seguimos creyendo que las adquisiciones de tierras subyacentes se realizaron legalmente y de acuerdo con los procedimientos aplicables. Como siempre, respetaremos y cooperaremos con cualquier proceso legal que se requiera".

La "Revolución de los Flamingos"

Este nuevo frente legal es uno más de una serie de dolores de cabeza para el proyecto hotelero, concebido originalmente por la esposa de Kushner, Ivanka Trump, durante un viaje en yate por la zona. El complejo planea erigirse en Zvernec, una franja virgen dentro del área protegida de Vjosa-Narta, hogar de tortugas marinas y flamencos. La presencia de estas aves dio nombre a la "Revolución de los Flamingos", un movimiento de protesta social y ecologista que se opone a la destrucción del hábitat natural.

Además del daño ambiental, una docena de habitantes de la aldea de Zvernec, representados por el abogado Kostandin Beko, mantienen pleitos civiles desde hace una década reclamando ser los verdaderos dueños de la playa vendida por Artur Shehu. Los lugareños ya adelantaron que buscarán una orden judicial para frenar de inmediato las obras del resort.

A pesar del escándalo y del llamado de atención de la Unión Europea para respetar las normas ambientales en esta región de la costa del mar Adriático, el primer ministro de Albania, Edi Rama, mantiene su respaldo total a la obra, asegurando que el proyecto es "hermoso" y que seguirá adelante en cumplimiento con los marcos legales.