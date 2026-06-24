Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda en elecciones; Colombia entra en la fase decisiva del escrutinio presidencial

Colombia entró este martes en la etapa definitiva de sus elecciones presidenciales luego de que las autoridades electorales iniciaran el proceso nacional de verificación que permitirá confirmar oficialmente al ganador de la segunda vuelta electoral; una jornada marcada por una diferencia reducida entre los dos candidatos que llegaron al balotaje.

Mientras los organismos encargados de revisar las actas comenzaron la consolidación de resultados en Bogotá, la atención política se concentró en el estrecho margen registrado entre el candidato conservador Abelardo de la Espriella y el senador progresista Iván Cepeda, quienes protagonizaron una de las contiendas más competidas de los últimos años en Colombia.

¿Qué sigue después de la votación presidencial en Colombia?

Aunque el conteo preliminar otorgó ventaja a De la Espriella, la legislación colombiana contempla una fase adicional en la que se revisan documentos electorales, se atienden observaciones y se resuelven posibles inconformidades presentadas por los distintos actores políticos.

La autoridad electoral instaló el proceso de escrutinio nacional con el objetivo de validar cada una de las actas provenientes de los centros de votación del país; esta etapa es considerada fundamental para otorgar certeza jurídica al resultado final y cerrar cualquier controversia derivada de la jornada electoral.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella aparece al frente de la contienda con el 49.66 por ciento de los sufragios, mientras que Iván Cepeda concentra el 48.70 por ciento; la diferencia entre ambos supera los 250 mil votos.

Aunque el margen es reducido para una elección presidencial, las autoridades electorales han señalado que el proceso de revisión de actas y consolidación de resultados busca otorgar certeza jurídica antes de la declaratoria oficial del próximo presidente de Colombia.

Durante los días posteriores a la elección también surgieron cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades denunciadas por distintos sectores políticos; sin embargo, será el escrutinio oficial el que determine si existe algún elemento que modifique o ratifique las tendencias observadas durante el conteo inicial.

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¿Qué impacto tendría la llegada de De la Espriella a la presidencia?

Más allá del resultado final, el proceso electoral colombiano es seguido con atención en distintos países de América Latina debido a las implicaciones políticas que podría generar para la región.

Especialistas consultados por medios locales consideran que una eventual llegada de Abelardo de la Espriella representaría un cambio relevante en la orientación política del país, especialmente después del gobierno encabezado por Gustavo Petro.

El debate también se ha extendido al plano regional, donde diversos analistas observan movimientos electorales que han modificado el equilibrio político en varias naciones sudamericanas durante los últimos años.