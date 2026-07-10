El nuevo Air Force One de Trump no es tan seguro como debería, a pesar de la inversión de 400MDD

El nuevo avión presidencial de Estados Unidos voló esta semana en su primera misión internacional hacia Turquía transportando al mandatario Donald Trump. Sin embargo, múltiples funcionarios informaron que la aeronave carece de las contramedidas defensivas avanzadas que caracterizaban al modelo anterior, incluyendo los sistemas diseñados para desviar misiles guiados por calor.

Como el Boeing 747-8, avión originalmente donado por Catar, no tiene este equipamiento, el pasado miércoles en Ankara no fue usado para el regreso del presidente. El Servicio Secreto advirtió sobre los riesgos de operar la aeronave cerca de la frontera con Irán —país con el que los ataques se retomaron por bombardeos estadounidenses—, se tomó la decisión de que el presidente abandonara territorio turco a bordo del antiguo Air Force One.

THE NEW AIR FORCE ONE UNLOCKED. 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/5BVOH84Y9h — The White House (@WhiteHouse) June 20, 2026

Gastaron millones pero no es seguro del todo

La controversia actual se centra en las presiones de la administración para acelerar la reconversión del jet catarí, el cual sirve como aeronave "puente" mientras Boeing finaliza la construcción de los dos aviones que compondrán la flota presidencial permanente. Expertos en aviación militar, como el exsecretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, señalaron que el plazo de un año asignado al proyecto impidió la instalación completa de los protocolos de blindaje y defensa habituales.

En el ámbito político, un grupo de legisladores encabezado por el senador demócrata Christopher S. Murphy solicitó explicaciones formales a la Fuerza Aérea. En una carta , los senadores cuestionaron si al momento de invertir le dieron prioridad al diseño y comodidad por encima de los requisitos de seguridad nacional, haciendo eco de declaraciones previas donde se celebraba el nivel de lujo de la nueva cabina.

La Casa Blanca asegura que es suficientemente seguro

Ante los cuestionamientos, la Casa Blanca defendió la seguridad operativa de los traslados presidenciales. El director de comunicaciones, Steven Cheung, afirmó mediante un comunicado que la aeronave cuenta con protocolos de seguridad de alto nivel capaces de garantizar la protección del mandatario y su comitiva frente a las amenazas externas.

Por su parte, la Fuerza Aérea reconoció que se realizaron ciertas concesiones en funciones secundarias para acelerar la entrega, aunque reiteró que no se asumieron riesgos en los sistemas de comunicación de la misión. A pesar de que los informes de inteligencia actuales no indican planes inminentes por parte de Irán para atentar contra el mandatario en el extranjero, la disparidad visual en el fuselaje, donde no se observan los sensores bajo las alas y en la cola presentes en el modelo clásico, mantiene bajo escrutinio la viabilidad de usar este avión en giras internacionales de alto riesgo.