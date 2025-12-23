¡Hasta 42 años de cárcel! Piden castigo para agentes del INM extorsionadores en Tamaulipas

La temporada decembrina, que debería estar marcada por el júbilo del reencuentro familiar, se ha visto empañada por actos de corrupción en los puntos de entrada al país. Tras la difusión de evidencias que muestran a agentes migratorios extorsionando a viajeros en Matamoros, Tamaulipas, la indignación ha escalado hasta el Poder Legislativo, en la que pidieron una fuerte multa.

El escándalo de extorsión en el puente internacional “Puerta México”

Los hechos, que se viralizaron rápidamente a través de redes sociales, ocurrieron la noche del 16 de diciembre en las oficinas migratorias del puente internacional conocido como “Puerta México”. En las imágenes se observa a dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) presuntamente exigiendo pagos irregulares a connacionales que intentaban ingresar al país desde Estados Unidos.

Ante la contundencia de las pruebas, el INM actuó de inmediato separando a los elementos de sus funciones. La institución informó que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se ha notificado al Órgano Interno de Control. Bajo la consigna de "cero tolerancia a la impunidad", el Gobierno de México busca enviar un mensaje claro: no se permitirán conductas que vulneren los derechos de quienes transitan por territorio nacional.

Diputados exigen penas de hasta 42 años de cárcel

La respuesta política no se hizo esperar. El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, alzó la voz para exigir que este caso no quede en una simple sanción administrativa. El legislador urgió a las autoridades a aplicar con rigor la nueva ley antiextorsión, la cual contempla penas severas para los servidores públicos que se aprovechan de su cargo para lucrar ilícitamente.

Mejía Berdeja enfatizó que, bajo este nuevo marco jurídico, los funcionarios que incurran en el delito de extorsión podrían enfrentar hasta 42 años de prisión. El objetivo es que la sanción sirva como un disuasivo real frente a la histórica problemática de los "moches" en las aduanas y puntos de control migratorio, especialmente en estados de alto flujo como Tamaulipas.

El Operativo Héroes Paisanos bajo la lupa

Este incidente ocurre en el marco del Operativo Especial de Invierno del Programa Héroes Paisanos, vigente desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026. Este programa tiene como misión principal orientar y proteger a los mexicanos que residen en el extranjero y visitan su patria durante las vacaciones de invierno.

Sin embargo, la realidad en la frontera de Tamaulipas demuestra que el despliegue de módulos informativos no es suficiente si no viene acompañado de una vigilancia estricta. Las autoridades han hecho un llamado enérgico a los connacionales para que no se queden callados. La denuncia ciudadana es la herramienta más poderosa para activar los mecanismos de justicia y garantizar que el ingreso al país sea un proceso seguro y transparente.

¿Cómo denunciar abusos migratorios?

Se recomienda a todos los viajeros utilizar los canales oficiales, como los números de atención del INM y la plataforma del Programa Héroes Paisanos, para reportar cualquier irregularidad de manera inmediata. Solo mediante la rendición de cuentas se podrá transformar la frontera en un espacio de bienvenida y no de extorsión.

