El cantante español Julio Iglesias se encuentra bajo investigación penal luego de que la Audiencia Nacional de España admitiera una denuncia formal presentada por dos de sus exempleadas.

El procedimiento fue abierto este miércoles 18 de noviembre por el juez Antonio Piña, quien consideró que los testimonios y los elementos aportados por las mujeres son suficientes para iniciar las pesquisas.

Las denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron durante 2021, cuando trabajaban en propiedades del intérprete ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

La resolución judicial no representa una declaración de culpabilidad ni confirma que las acusaciones sean verdaderas, pues precisamente será la investigación la que deberá esclarecer lo ocurrido.

¿De qué acusan a Julio Iglesias sus exempleadas?

Las dos mujeres denunciaron presuntas agresiones sexuales y situaciones de maltrato durante el periodo en que trabajaron para el cantante en sus residencias del Caribe.

La denuncia fue impulsada con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide, que inicialmente acudió ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero de 2026.

Sin embargo, el Ministerio Público archivó aquellas diligencias al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar los hechos, debido a que presuntamente ocurrieron fuera de España y no existían vínculos suficientes con ese país.

Posteriormente, las exempleadas decidieron presentar directamente una querella ante los juzgados de la Audiencia Nacional para solicitar que se investigaran los señalamientos.

La Audiencia Nacional admite una querella contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante



📄 Nota informativa: https://t.co/417RQiiBAG — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) November 18, 2026

¿Cuándo declararán las exempleadas de Julio Iglesias?

Como parte del procedimiento, el juez citó a las dos denunciantes para que comparezcan presencialmente el próximo 3 de febrero de 2027.

Durante la diligencia, ambas deberán ratificar su denuncia ante las autoridades judiciales, como parte de las actuaciones para esclarecer los hechos señalados.

Además, la investigación tendrá que determinar si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento y establecer posibles responsabilidades penales.