Crisis entre aliados: España rechaza versión de Estados Unidos sobre apoyo militar en conflicto con Irán

La tensión diplomática entre España y Estados Unidos dio un giro inesperado después de que la Casa Blanca asegurara que Madrid había aceptado cooperar militarmente tras la amenaza de Donald Trump sobre un embargo comercial, pero el gobierno de España negó forma categórica.

Medios españoles que citan al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguran que desmitió “tajantemente” que España vaya a “cooperar militarmente” con Estados Unidos, contradiciendo así el anuncio de la portavoz presidencial estadounidense, Karoline Leavitt.

¿Qué dijo la Casa Blanca sobre la cooperación militar de España?

Durante una rueda de prensa, Leavitt afirmó que “España se ha mostrado de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas”, tras la presión ejercida por el presidente Trump ante el apoyo militar de países europeos como España.

Previamente, el magnate republicano había planteado imponer un embargo comercial a España después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazara permitir el uso de bases conjuntas en el sur del país para operaciones vinculadas a los bombardeos contra Irán.

Gobierno español desmiente “tajantemente” cooperación militar

En una comparecencia pública, Albares negó cualquier acuerdo de apoyo militar y reiteró la postura oficial del país. Cabe recordar que horas antes, Sánchez resumió la posición española en “cuatro palabras: No a la guerra”.

La vicepresidenta María Jesús Montero también subrayó que España “no será vasalla de ningún país”, defendiendo la soberanía nacional frente a presiones externas. Desde Bruselas, la Comisión Europea advirtió que está preparada para actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea ante una eventual medida comercial de Washington.

¿Cómo evoluciona el conflicto en Medio Oriente?

La crisis diplomática se produce en paralelo a una escalada militar en Medio Oriente. La OTAN condenó el lanzamiento de un misil iraní que fue interceptado por sistemas desplegados en Turquía, según informó el gobierno turco. Israel ha identificado lanzamientos coordinados de misiles desde Irán y Líbano, mientras continúa la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre objetivos en territorio iraní.

Diversos reportes sitúan la cifra de víctimas mortales en más de mil personas, aunque las cifras varían según las fuentes y no todas han sido verificadas de forma independiente; además, Estados Unidos se atribuyó el ataque contra un buque iraní cerca de Sri Lanka, incidente que habría dejado al menos 80 muertos y decenas de rescatados, según reportes preliminares.

La confrontación entre aliados occidentales añade incertidumbre a un conflicto ya explosivo; ¿Se trata de una discrepancia diplomática puntual o del inicio de una fractura más profunda en la relación transatlántica?

