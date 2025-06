“No habrá amenaza nuclear”: ¿Por qué Israel bombardeo a Irán? Claves para entender el ataque

Este jueves 12 de junio, Israel confirmó un ataque contra Irán, en lo que denomino la Operación “Am Kalavi”, cuyo fin supuestamente es dañar el programa nuclear y la capacidad de lanzamiento de misiles de largo alcance del régimen iraní.

Según Israel, en el primer ataque se atacaron objetivos militares en diversas zonas del país. Estos objetivos son centros comando, altos comandantes Iraníes y objetivos nucleares militares. El Comandante en Jefe de las fuerzas militares iranies Mohammad Baqari se presume muerto debido a los ataques israelíes.

¿Qué ha llevado a este ataque?

Según las FDI hay tres factores que se tomaron en cuenta para perpetrar el ataque a la capital de Irán:

1. La inteligencia israelí detectó que los científicos iraníes están trabajando para ensamblar una bomba nuclear.

2. Los iraníes tienen construidos miles de misiles y ahora aumentaron su producción, con una cantidad prevista en aumento para el próximo año. Independientemente de la amenaza nuclear, sólo esto representa una amenaza existencial para Israel, dados los antecedentes de los ataques iraníes sobre el país tanto en forma directa como a través de sus proxis.

3. La distribución de armas y municiones en la región que viene realizando irán.

Según declararon en las FDI: “Nos encontramos en una ventana de oportunidad estratégica. Hemos llegado a un punto de no retorno; no hay posibilidad de no actuar ahora”. En Israel se preparan para una operación que durará al menos varios días, con la expectativa de fuertes bombardeos iraníes.

Israel advierte a su población ante inminente ataque de Irán

El gobierno israelí a través de sus voceros advirtió a la población que se prepare para un inminente lanzamiento de misiles y drones desde Irán. El espacio aéreo el país fue clausurado a los vuelos civiles.

Las FDI aclaran que no buscan derrocar al régimen iraní; sino destruir la infraestructura militar y las instalaciones nucleares. Según las mejores estimaciones, el ataque inicial fue muy exitoso.

Fuentes de las FDI declaran: “Al final de la operación, no habrá amenaza nuclear”.

Israel cierra su espacio aéreo a la espera de represalias

Israel ha declarado un estado de emergencia nacional y ha cerrado su espacio aéreo indefinidamente, según confirmó el Ministerio de Transporte. El gabinete de Seguridad Nacional ha estado en sesión continua evaluando la situación y coordinando las defensas.

A pesar del ambiente de extrema tensión en Israel, fuentes han asegurado que Estados Unidos no tuvo participación ni brindó asistencia en los ataques israelíes contra Irán.

Las declaraciones del ministro Katz, quien afirmó que se esperan ataques de represalia, marcan una escalada significativa en la tensión bilateral. Esta expectativa de represalias aumenta considerablemente la posibilidad de un conflicto abierto en Medio Oriente.