¡El conflicto en Medio Oriente da un giro histórico! El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que Estados Unidos hundió un buque de guerra de Irán en aguas del Océano Índico, en lo que calificó como el primer ataque con torpedo lanzado desde un submarino estadounidense contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Ayer en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa”, declaró Hegseth en rueda de prensa efectuada durante este miércoles 4 de marzo de 2026.

¿Qué ocurrió en el Océano Índico? Torpedo de submarino estadounidense destruye navio iraní: VIDEO

De acuerdo con el anuncio del Pentágono, el ataque fue ejecutado por un submarino de la Armada de Estados Unidos. Aunque no se reveló públicamente el nombre de la embarcación involucrada ni el tipo exacto de buque iraní hundido.

El funcionario estadounidense subrayó que la operación se realizó en aguas internacionales, aunque no detalló las circunstancias específicas que llevaron a la acción militar. Hasta el momento, autoridades iraníes no han emitido un posicionamiento oficial sobre el hundimiento.

Ataque con submarino de Estados Unidos: ¿Por qué es un hecho histórico?

Según el propio secretario de Defensa, se trata del primer hundimiento confirmado de un barco enemigo mediante torpedo lanzado desde un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Cabe recordar que aunque la Marina de Estados Unidos ha empleado submarinos en múltiples operaciones desde entonces, especialmente en conflictos como Corea, Vietnam y Medio Oriente, no se había reportado un ataque de este tipo con torpedo contra una embarcación enemiga en combate directo.

Analistas militares señalan que los submarinos modernos estadounidenses, muchos de ellos de propulsión nuclear, están diseñados para operaciones encubiertas y poseen tecnología avanzada en misiles y torpedos guiados.

¿Qué implica para el conflicto en Medio Oriente?

Este incidente podría representar una escalada significativa en la ya tensa relación entre Washington y Teherán. El Océano Índico y el Golfo Pérsico son zonas estratégicas para el comercio energético global, especialmente por el tránsito cercano al Estrecho de Ormuz.

Por ahora, el anuncio oficial confirma un hecho inédito en décadas; la pregunta es inevitable: ¿estamos frente a un nuevo capítulo de confrontación abierta en la región?