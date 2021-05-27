En España, detectan primer perro con variante británica de Covid-19

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) detectaron el primer caso en España de un perro contagiado con la variante británica de Covid-19.

Se trata de un perro de 14 años positivo a Covid-19 que presenta una alta carga viral, pero es asintomático.

El hallazgo fue realizado por un equipo de investigación del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la UCM, que desde hace meses estudia la presencia del Covid-19 en las mascotas de España. En el proyecto también participaron las universidades de Castilla-La Mancha y Córdoba.

Perro da positivo tras realizar prueba para detectar Covid-19

El perro de 14 años dio positivo a una prueba PCR de Covid-19 que le practicaron con un hisopo por vía nasal y anal. En el virus, detectaron 12 mutaciones genéticas, de las cuales nueve son características de la variante británica.

Este es el primer caso que se registra en España de un perro contagiado con la variante británica de Covid-19, hallazgo que para los investigadores muestra la importancia de mantener vigilado al virus sobre la enfermedad en las mascotas.

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Hasta el momento, la investigación de la UCM ha estudiado a 800 perros y gatos, cerca de 100 hurones, 24 linces y un visón salvaje, los cuales pertenecían a dos grupos.

El primer grupo se formó con animales que habían estado en contacto con personas contagiadas o con probabilidad de estarlo, mientras que el resto fueron elegidos de manera aleatoria, sin una información previa.

El resultado que arrojó el estudio es que el 95% de los perros y gatos que se han infectado con Covid-19 estuvieron en contacto con personas infectadas, pero la mayoría de los animales han presentado pocos síntomas y los tuvieron de manera muy leve.

Además, los investigadores concluyeron que este estudio es de vital importancia porque algunas de las variantes que existen en la actualidad son más contagiosas.

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