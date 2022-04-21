El Gobierno de Ucrania ha denunciado que el este de su país continúa bajo los efectos de un bombardeo masivo por parte de las fuerzas rusas contra instalaciones civiles y militares, mientras los ciudadanos que se mantienen en las zonas ocupadas son objeto de amenazas por el "ejército invasor". España, Dinamarca y Canadá extienden apoyo a Ucrania.

"El oponente está tratando de establecer un control completo sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk", asegura el Estado Mayor en su página de Facebook.

Los últimos combatientes ucranianos en Mariupol se niegan a rendirse, pero reclamaron el jueves a la comunidad internacional "garantías de seguridad", en momentos en que las fuerzas rusas están por tomar control de esta ciudad estratégica del sureste de Ucrania.

Según las autoridades ucranianas, centenares de civiles carentes de alimentos y agua se refugiaron en la planta siderúrgica de Azovst.

Mariupol en manos de fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que Mariupol ya ha caído en manos de las fuerzas rusas. De hecho, el presidente Vladimir Putin, ha enviado una felicitación al ministro de Defensa Sergei Shoigu para la "exitosa" operación en la ciudad asediada desde prácticamente el inicio de la guerra en Ucrania. "Tomar el control de Mariupol es un éxito", ha afirmado el presidente ruso.

La vice primera ministra ucrania, Irina Vereshchuk, ha pedido a Moscú la apertura de un corredor humanitario "urgente" para la evacuación de civiles en la acería de Azovstal, el último foco de resistencia en la asediada ciudad de Mariupol, en el sudeste del país.

Vereshchuk sostiene que hay alrededor de 1,000 civiles y 500 soldados heridos en la planta metalúrgica. "Hago un llamado a los líderes mundiales y a la comunidad internacional para que centren sus esfuerzos en Azovstal ahora", ha dicho la vice primera ministra en un mensaje en la red Telegram.

Ucrania ha anunciado que este jueves continúa la evacuación de civiles de la sitiada ciudad de Mariupol, en el sudeste del país.

Rusia busca celebrar su victoria el 9 de mayo

El nuevo informe de inteligencia del Ministerio de Defensa británico señala que las tropas rusas podrían acelerar su ofensiva militar para poder alcanzar "el éxito" y así celebrarlo el 9 de mayo, jornada en la que el país conmemora el día de la Victoria (por el 9 de mayo de 1945, cuando la Unión Soviética venció a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial)."

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Jarkov, está bajo intensos bombardeos el jueves, dijo su alcalde Ihor Terekhov.

Dijo que alrededor de 1 millón de personas permanecen en la ciudad nororiental, mientras que cerca del 30% de la población ha sido evacuada, principalmente mujeres, niños y ancianos.

España, Dinamarca y Canadá extienden apoyo a Ucrania

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llegó en tren a Kiev en la mañana de este jueves junto con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen y se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Los ministros de finanzas del G7 dijeron que han brindado y prometido junto con la comunidad internacional un apoyo adicional a Ucrania superior a 24,000 millones de dólares para 2022, y agregaron que estaban preparados para hacer más según sea necesario.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha confirmado que Canadá proporcionará a Ucrania artillería pesada para responder a la ofensiva rusa en el este del país.

La Justicia rusa ha impuesto una multa de cuatro millones de rublos, unos 45,300 euros, por "no detectar fake news" sobre la ofensiva en Ucrania, según ha informado este jueves la agencia de noticias rusa TASS.

