Estado de emergencia en Canadá por incendios forestales fuera de control

La ciudad de Halifax, en el este de Canadá, declaró el estado de emergencia después de que incendios forestales provocaran desalojos y cortes de energía.

El fuego envió una enorme cortina de humo sobre la ciudad portuaria.

Enorme nube de humo oscuro por incendios forestales

Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran una enorme nube de humo oscuro sobre la ciudad.

Las carreteras están afectadas, con humo y llamas que hacen que la conducción sea peligrosa.

"Los socorristas están trabajando las 24 horas para mantener a las personas seguras y reducir las amenazas de los incendios", dijo la oficina del alcalde en Halifax, una ciudad de poco más de 400,000 habitantes.

Estado de emergencia por siete días

El estado de emergencia estará vigente durante siete días en la ciudad y, durante ese lapso, podrá ser suspendido o prorrogado, informó el municipio.

Con la medida, es posible que los habitantes de la región deban abandonar sus hogares y regresar solo cuando las autoridades locales indiquen que la situación está bajo control.

Miles de usuarios sin electricidad

La empresa de energía eléctrica de la región informó que había cortado temporalmente el suministro en la zona afectada por el incendio.

El otro incendio forestal en Canadá fuera de control

El incendio forestal del condado de Shelburne ha crecido y está fuera de control, dice la provincia.

Los equipos en Canadá continúan luchando contra un incendio forestal fuera de control cerca del lago Barrington en el condado de Shelburne, NS, que ha obligado a las personas a abandonar sus hogares en las comunidades cercanas.

El fuego ha crecido miles de hectáreas

La provincia dijo que el fuego ha crecido a 2,296 hectáreas.

El lunes por la mañana, se dijo que el incendio forestal se movía hacia el noreste desde el municipio de Barrington y había cruzado al municipio de Shelburne.

Órdenes de desalojo obligatorio

Ahora existe una orden de evacuación obligatoria para todas las comunidades desde Port Clyde siguiendo Shore Road hasta Birchtown, además de Barrington Lake y Clyde River.

Scott Tingley, gerente de protección forestal del Departamento de Recursos Naturales y Renovables, dijo que camiones cisterna de agua fuera de la provincia están ayudando con los esfuerzos de extinción de incendios.

Canadá pide ayuda a Estados Unidos para combatir incendios forestales

Dijo que el departamento se ha comunicado con socios en todo Canadá e incluso en los Estados Unidos para que vengan a ayudar, mientras los equipos luchan contra el incendio cerca del lago Barrington y también por el incendio forestal fuera de control en las afueras de Halifax que ha obligado a la evacuación de miles de hogares.

A principios de este mes, la provincia de Alberta, en el oeste de Canadá, también declaró el estado de emergencia después de que los incendios forestales obligaran a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares.