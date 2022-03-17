Estados Unidos podría eliminar el cambio de horario

Dos veces al año se realiza en cambio de horario, una práctica que surgió hace varios años con la intención de ahorrar energía y disfrutar de más horas de luz, sin embargo, esto podría estar muy cerca de terminar, empezando por Estados Unidos.

En los últimos años se intensificó el debate sobre si vale la pena mantener el cambio de horario dos veces al año, pues diferentes estudios comprobaron que el ahorro energético es mínimo.

Estados Unidos acabará con el cambio de horario en 2023

Recientemente Estados Unidos y algunos estados fronterizos de México tuvieron que adecuarse al cambio de horario. Sin embargo, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad mantener el horario de verano y suprimir la práctica de ajustar el reloj dos veces al año.

Por lo que la medida podría entrar en vigor el próximo año, cuando llegue el cambio de horario de verano; es decir que la primera semana de noviembre los estadounidenses vivirán su último cambio de horario y a partir del 2023 se quedarán con el de verano.

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No obstante, para que se pueda realizar, el Congreso también debe aprobar la propuesta y finalmente pasarla al presidente Joe Biden para que autorice la eliminación del cambio de horario en Estados Unidos.

El país nortemaericano no es el único que busca terminar con el cambio de horario, desde 2018 la Unión Europea también se planteó la posibilidad, por lo que crearon una comisión especializada para analizar la opción.

Dicha comisión estudia las ventajas y desventajas de suprimir el cambio de horario en Europa, no obstante, muchos países aún están en desacuerdo en eliminarlo, como España, que hace unos días aprobó continuar con el cambio de horario hasta 2026.

Lo que significa que España continuará con el cambio de horario el último domingo de marzo de cada año, a las dos de la mañana, donde los ciudadanos adelantaran sus relojes. Y el último domingo de octubre de cada año a las tres de la mañana deberán retrasarlos una hora.

