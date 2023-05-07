Estados Unidos debe redoblar esfuerzos para acabar con la discriminación racial: ONU

Durante una visita de 12 días a Estados Unidos, un grupo de expertos de la ONU pidió al gobierno redoblara esfuerzos para acabar con la discriminación racial contra afrodescendientes y se rindan cuentas de violaciones cometidas por parte de las fuerzas del orden.

El Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia Racial en el Contexto de la Aplicación de la Ley visitó del 24 de abril al 5 de mayo las ciudades de Estados Unidos de Washington DC, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y Nueva York.

Donde se reunió con representantes de la sociedad civil, de las víctimas, funcionarios federales, estatales y locales, como fuerzas del orden, administraciones municipales, agentes judiciales, así como con sindicatos policiales, así lo detalló un comunicado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Un grupo de expertos de la ONU @UN_SPExperts concluye que #EstadosUnidos debe redoblar sus esfuerzos para acabar con la discriminación racial que afecta a los afrodescendientes y asegurar la rendición de cuentas de violaciones cometidas.https://t.co/zbHdPIjads — Noticias ONU (@NoticiasONU) May 5, 2023

El escrito indicó que el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia Racial en el Contexto de la Aplicación de la Ley se mostró satisfecho por conocer diversas iniciativas que las autoridades, incluso a nivel estatal, han desarrollado e implementado para combatir la discriminación racial que afecta en su mayoría a los afrodescendientes.

De acuerdo con el informe, las iniciativas no son suficientes, para el Mecanismo Internacional es urgente que se haga eco del dolor de las víctimas y hace un llamado a la rendición de cuentas y que reciban apoyo, "una acción más enérgica, incluso por parte de las autoridades federales, para dar lugar a fuertes medidas de rendición de cuentas por violaciones pasadas y futuras", señaló Tracie Keesee experta que forma parte del Mecanismo.

“We saw some promising initiatives centering the voices of victims and survivors, as well as law enforcement initiatives that could be replicated throughout the United States.” said @UN_HRC experts.https://t.co/hjjTtYPvbr — UN News (@UN_News_Centre) May 5, 2023

¿Los afrodescendientes son los más discriminados?

"La discriminación racial impregna todos los contactos con las fuerzas del orden, desde el primer contacto, a veces ya en la escuela, mediante la elaboración de perfiles raciales, el arresto, la detención, la condena y la privación del derecho de voto en algunos Estados. En cada uno de esos aspectos, los datos disponibles apuntan a un claro impacto desproporcionado sobre los afrodescendientes", señaló el comunicado.

Estados Unidos discriminación racial

|Getty Images

¿Cuál es la prioridad para terminar con la discriminación racial?

De acuerdo con el Mecanismo, una prioridad es tratar y deshacer el "circulo de pobreza", que recae sobre los afrodescendientes, esto es la falta de vivienda, el abuso de sustancias y las enfermedades mentales y pasar de una respuesta judicial penal a una respuesta centrada en los derechos humanos", señaló el comunicado.

El Consejo de Derechos Humanos concluyó que se necesitan normas policiales federales y reformas que vuelvan a definir la misión de la policía, "pedimos al Gobierno federal y al Congreso que sigan demostrando su liderazgo, en particular asignando fondos federales a iniciativas políticas a nivel estatal, adoptando normas nacionales sobre el uso de la fuerza y emprendiendo investigaciones penales federales sobre casos de su uso excesivo por parte de los órganos policiales y de seguridad", afirmó Juan Méndez, otro experto del Mecanismo.

Estados Unidos discriminación racial|Getty Images

¿Qué es el Mecanismo Internacional de Expertos para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley?

Fue creado en julio de 2021, por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo brindar recomendaciones sobre las medidas concretas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra africanos y afrodescendientes.

