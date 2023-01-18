Estados Unidos combate escasez de enfermeras con robots

Estados Unidos atraviesa por un problema en el sector salud: la escasez de enfermeras. Para resolverlo recurrieron a la tecnología futurista, utilizando robots en un hospital en las afueras de Chicago, Illinois.

El nosocomio Elmhurst Memorial Hospital tiene dos enfermeras robots que miden un metro y medio de altura y recorren una y otra vez los pasillos del lugar llevando el material que los médicos requieren.

Además, estos robots pueden trabajar 24 horas seguidas los siete días de la semana, utilizando apenas un breve periodo para cargar la pila, lo que equivale al trabajo de al menos seis personas.

“Tenemos dos robots en el hospital y entre los dos trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana con solo un breve periodo de tiempo para cargar entre ellos”, indicó Hiral Patel, directora de innovación del hospital.

|Reuters

¿Cómo funcionan las enfermeras robots en Estados Unidos?

La función principal de las enfermeras robots es aliviar la carga que se impone a los trabajadores de los hospitales para que ellos puedan pasar más tiempo atendiendo a los pacientes.

Cada uno está equipado con una pantalla digital en su pecho y una placa de identificación que les permite abrir y cerrar las puertas en el hospital.

“Nos traen suministros y medicamentos y otras cosas que necesitamos de otras áreas del hospital, ella puede moverlos por nosotros muy fácilmente”, dijo Diane Butts, gerente clínica de oncología quirúrgica en Elmhurst Memorial Hospital.

De acuerdo con el nosocomio, los dos robots han realizado alrededor de mil 800 partos en seis meses, pero no interactúan con los pacientes, ya que esa es la labor de las enfermeras de carne y hueso.

“No dependemos de Moxi para interactuar con los pacientes. Ese sigue siendo nuestro privilegio y honor, por lo que podemos pasar más tiempo con ellos”, dijo Butts.

La creadora de las enfermeras robots cree firmemente que su producto será parte de un futuro de atención médica que regularmente contará con asistentes robóticos .

