Nancy Pelosi, congresista de Estados Unidos, concluye visita a Taiwán

Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha concluido su histórica visita a Taiwán tras reunirse esta mañana con la presidenta Tsai Ing-wen ante quién ha reiterado el compromiso de estados unidos de defender la isla y su democracia ante el autoritarismo de china.

La Oresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha visitado también el órgano parlamentario de Taiwán dónde ha celebrado los lazos comerciales entre los dos países en particular en la industria tecnológica de los semiconductores.

La región atraviesa momento particularmente turbulento

Con la política norteamericana ya lejos de Taiwán volando hacia corea del sur y Japón, otros de los aliados tradicionales de los estados unidos en esta región que atraviesa momento particularmente turbulento, se espera que las próximas horas china incremente un despliegue militar sin precedentes se trata de unas maniobras militares en 6 puntos de alrededor de Taiwán con fuego real que amenazan con bloquear la isla...

Taiwán denuncia que está en peligro

El ministro de defensa de Taiwán ha denunciado que tantos sus ciudades como sus puertas están en peligro...

La visita de la presidenta el congreso estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán no solamente a su puesto una escalada de tensiones entre china y Taiwán también ha desestabilizado las finanzas al menos las bolsas de la zona sino que también es una inflexión en la política estadounidense hacia china ya que por primera vez a estados unidos ha plantado cada uno de los límites impuestos por Pekín a una de sus líneas rojas con esta visita, que sin embargo ya en 1997 Newt Gingrich visto la isla también siendo presidente del congreso.

Ahora mismo lo que más preocupa todo el mundo es la situación política y la situación militar ya que estados unidos mantiene 4 navíos en filipinas china ha enviado algunos navíos y aviones cerca de Taiwán y Washington también dispone de 57 navíos de la séptima flota muy cerca de la isla preparados.

Ignorando la fuerte oposición de china, la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la región china de Taiwán.

Beijín considera una seria violación al principio de una sola china

"El gigante asiático" consideró esto es una seria violación al principio de una sola china y a las estipulaciones de los tres comunicados conjuntos entre china y estados unidos.

China dijo que esto ha impactado severamente la base política de las relaciones chino-estadounidenses, infringido la soberanía y la integridad territorial de china, socavado seriamente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwan, y enviado una señal muy equivocada a las fuerzas secesionistas que buscan la "independencia de Taiwán".

La administración general de aduanas de china prohibió los envíos de más de 100 exportadores de alimentos de la isla.

Los productos afectados son mariscos, té y miel, la última de una serie de medidas de china en contra de Taiwán.

