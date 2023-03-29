Estados Unidos aprueba venta sin receta de Narcan, aerosol nasal contra las sobredosis

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó Narcan, un aerosol nasal hecho con naloxona que se venderá sin receta y sirve para revertir rápidamente los efectos de la sobredosis de opioides.

De acuerdo con la FDA, el medicamento se venderá directamente a los consumidores en farmacias, tiendas de conveniencia, supermercados y gasolineras, así como en línea.

Narcan se comercializará en una presentación de 4 miligramos (mg) y no se necesitará receta para adquirirlo; con esto se busca reducir las muertes por sobredosis de drogas provocadas principalmente por opioides ilícitos, indicó la FDA.

🚨 #IMPORTANTE | La @US_FDA aprobó el primer aerosol nasal de naloxona de venta libre, el cual revierte rápidamente los efectos de la sobredosis de opioides.https://t.co/oJjicKkri1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

Problema de salud pública en Estados Unidos

La sobredosis de drogas persiste como un importante problema de salud pública en los Estados Unidos, con más de 101,750 sobredosis fatales reportadas que ocurrieron en el período de 12 meses que finalizó en octubre de 2022, impulsadas principalmente por opioides sintéticos como el fentanilo ilícito.

Reducir las muertes por sobredosis de opioides

“La FDA sigue comprometida a abordar las complejidades en evolución de la crisis de sobredosis. Como parte de este trabajo, la agencia ha utilizado su autoridad reguladora para facilitar un mayor acceso a la naloxona al alentar el desarrollo y la aprobación de un producto de naloxona de venta libre para abordar la necesidad urgente de salud pública”, dijo el comisionado de la FDA, Robert M. Califf. , MD “La aprobación de hoy del aerosol nasal de naloxona de venta libre ayudará a mejorar el acceso a la naloxona, aumentará la cantidad de lugares donde está disponible y ayudará a reducir las muertes por sobredosis de opioides en todo el país. Alentamos al fabricante a que haga de la accesibilidad al producto una prioridad, haciéndolo disponible lo antes posible y a un precio asequible”.

El medicamento es seguro y eficaz

El aerosol nasal Narcan fue aprobado por primera vez por la FDA en 2015 como medicamento recetado. De acuerdo con un proceso para cambiar el estado de un medicamento de receta a sin receta, el fabricante proporcionó datos que demuestran que el medicamento es seguro y eficaz para su uso como se indica en la etiqueta propuesta.

El fabricante también demostró que los consumidores pueden entender cómo usar el medicamento de manera segura y efectiva sin la supervisión de un profesional de la salud. La solicitud para aprobar el aerosol nasal Narcan para uso de venta libre recibió el estado de revisión prioritaria y fue objeto de una reunión del comité asesor en febrero de 2023, donde los miembros del comité votaron unánimemente para recomendar que se aprobara para su comercialización sin receta.

Qué afectaciones puede haber por el uso de Nasarcan

El uso de Narcan en aerosol nasal en personas que son dependientes de opioides puede provocar una abstinencia grave de opioides caracterizada por dolores corporales, diarrea, aumento del ritmo cardíaco, fiebre, secreción nasal, estornudos, piel de gallina, sudoración, bostezos, náuseas o vómitos, así como nerviosismo, inquietud o irritabilidad, escalofríos o temblores, calambres abdominales, debilidad y aumento de la presión arterial.