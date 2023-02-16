Estados Unidos explica qué son los objetos voladores en su territorio

Días de incertidumbre se vivieron en Estados Unidos tras el avistamiento de objetos voladores dentro de su territorio durante varios días; pero por fin la Casa Blanca explicó qué son.

¿Había globos espías chinos en Estados Unidos?

A principios de mes se vio el primer objeto volador en territorio estadounidense, por lo que el Departamento de Defensa indicó que se trataba de un globo espía china y que no podían derribarlo por temor a que los restos representaran una amenaza para los ciudadanos.

Unos días después, Estados Unidos indicó que habían visto el globo espía chino en más de 40 países. Colombia, Costa Rica y Venezuela también confirmaron el avistamiento del presunto globo espía.

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China no se quedó callada y explicó que el globo sí les pertenecía a ellos pero no tenía intención de espiar, sino que se trataba de un globo de investigación meteorológica que debido a las condiciones climáticas perdió el rumbo. Finalmente se disculpó con los países afectados.

Sin embargo, Estados Unidos no creyó esta versión y terminó por derrumbar el globo en Carolina del Norte con ayuda de aviones de combate.

Unos días después, el Departamento de Defensa estadounidense indicó que habían derribado un objeto volador no identificado (OVNI) en Alaska y que comenzarían a investigar de qué se trataba.

Un día después, Canadá también informó sobre el derribo de un objeto volador desconocido dentro de su territorio y que se encontraba en constante comunicación con Estados Unidos para determinar qué son.

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Pero rescatar los restos de los objetos voladores del mar resultaba una tarea casi imposible, pues ninguno de los dos países encontró completo el globo.

Además, el hablar de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) hizo que muchas personas pensaran en extraterrestres, que los supuestos globos espías chinos venían del espacio y realmente se trataban de platillos voladores.

Por lo que la Casa Blanca tuvo que salir a explicar que no se trataba de nada fuera de nuestro planeta, más bien de un objeto hecho cualquier país de este planeta.

¿Qué eran los objetos voladores en Estados Unidos?

Finalmente, Washington calmó a las personas asegurando que no se trataban de globos espías chinos, ni extraterrestres sino globos creados para investigación, lo que dio más tranquilidad a los ciudadanos y senadores del país.