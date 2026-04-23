Estados Unidos sanciona red global que suministra insumos al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este jueves 23 de abril de 2026 la imposición de sanciones contra 23 individuos y entidades que operan una sofisticada red de suministro de opioides sintéticos para el Cártel de Sinaloa. La acción, coordinada por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, apunta a desmantelar la cadena de suministro internacional que permite al cártel —ahora designado como organización terrorista— importar precursores químicos desde India para fabricar fentanilo y metanfetaminas en laboratorios clandestinos de México. Esta ofensiva busca frenar el flujo de drogas que, según estimaciones del Departamento de Justicia, mata a decenas de miles de estadounidenses anualmente, utilizando por primera vez el marco legal que clasifica al fentanilo como un Arma de Destrucción Masiva (WMD).

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned 23 individuals and entities that comprise a sophisticated synthetic opioid procurement network with ties to the terrorist Sinaloa Cartel. These illicit drugs, including fentanyl and methamphetamine, ultimately reach… — Treasury Department (@USTreasury) April 23, 2026

Eje India-México: Los proveedores del veneno

La investigación revela un "puente" químico entre Asia y América Latina. La OFAC designó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria y a su vendedora, Yuktakumari Ashishkumar Modi, ambos radicados en India.

A través de las empresas SR Chemicals y Agrat Chemicals, estos individuos enviaban precursores de fentanilo (como el N-Boc-4-Piperidona) a México y Guatemala.

Los cargamentos eran etiquetados falsamente como "químicos seguros" para evadir las aduanas internacionales. Ambos fueron arrestados por autoridades indias en marzo de 2025.

🚨🚨#Breaking - Today, US sanctioned Satishkumar Hareshbhai Sutaria, a pharmaceutical chemicals supplier trading in fentanyl precursors for use in the production of illicit fentanyl. With salesperson Yuktakumari Ashishkumar Modi(Modi), Sutaria facilitates sales and shipments of… pic.twitter.com/wpWN6cvwEm — Rohit Sharma 🇺🇸🇮🇳 (@DcWalaDesi) April 23, 2026

Los "Brokers": El enlace logístico en Sinaloa y Guatemala

Para que la droga llegue a las calles, el cártel depende de intermediarios que facilitan la logística. Entre los sancionados destacan:

Karina Guadalupe Carrillo Torres: Operadora en Sinaloa vinculada a la facción de "Los Chapitos" . Fue arrestada en marzo de 2026 junto a su esposo, Regulo Acosta Hernández , proveedor de cocaína y fentanilo que utilizaba lavadores de dinero en EE. UU. Ambos controlaban las empresas Cartok y Carhern.

Operadora en Sinaloa vinculada a la facción de . Fue arrestada en marzo de 2026 junto a su esposo, , proveedor de cocaína y fentanilo que utilizaba lavadores de dinero en EE. UU. Ambos controlaban las empresas Cartok y Carhern. Jaime Augusto Barrientos Camaz: Corredor con base en Guatemala que utilizaba su empresa "J and C Import" para recibir toneladas de precursores provenientes de India.

Corredor con base en Guatemala que utilizaba su empresa "J and C Import" para recibir toneladas de precursores provenientes de India. Maria Viridiana Rugerio Arriaga: Ubicada en León, Guanajuato, Rugerio adquiría químicos en Asia para venderlos directamente a los "cocineros" del cártel en México a través de su empresa Quimica Soluciones y Logistica.

Conexiones en Jalisco y Ciudad de México

La red no se limita a Sinaloa. El Tesoro identificó infraestructuras clave en otros estados:

José de Jesús Ramírez Torres: Importador en Jalisco que utilizaba una red corporativa (Enlace Ram, Cargo Global y E-Ram Group LLC en Florida) para ingresar precursores de metanfetamina.

Importador en Jalisco que utilizaba una red corporativa (Enlace Ram, Cargo Global y E-Ram Group LLC en Florida) para ingresar precursores de metanfetamina. Reyma Global Trading y Aduaeasy: Empresas con sede en la Ciudad de México señaladas como importadoras de grandes volúmenes de químicos para el Cártel de Sinaloa.

Los laboratorios y el brazo armado

La sanción también alcanza a figuras operativas de alto rango:

Ramiro Baltazar Felix Heras: Miembro clave de la facción de "Los Mayos" , encargado del cruce de cargamentos terminados hacia Estados Unidos.

Miembro clave de la facción de , encargado del cruce de cargamentos terminados hacia Estados Unidos. Alejandro Reynoso Jiménez: Químico de "Los Chapitos" en Guadalajara. Operaba bajo la fachada de la farmacia "Botánica 2000", donde fabricaba pastillas de fentanilo. Fue detenido en Madrid, España, en noviembre de 2025.

¿Qué implicaciones tienen estas sanciones?

A partir de hoy, todas las propiedades e intereses de estas personas y empresas en E.U. quedan bloqueados. Además, se prohíbe a cualquier ciudadano o institución financiera estadounidense realizar transacciones con ellos, bajo riesgo de enfrentar cargos penales o sanciones secundarias que podrían expulsar a bancos extranjeros del sistema financiero de E.U.