¡Nuevo golpe letal al narcotráfico! Estados Unidos destruye narcolancha en el Caribe y deja tres muertos

Una narcolancha avanzaba por mar abierto cuando fue alcanzada por un ataque directo de Estados Unidos; en segundos, la explosión la envolvió y el operativo terminó con tres hombres muertos en aguas del Caribe.

El golpe fue ejecutado por fuerzas de Estados Unidos este 19 de abril, como parte de su estrategia contra rutas marítimas del narcotráfico; la acción se realizó tras identificar que la lancha se desplazaba en un corredor considerado clave para el traslado de drogas.

Golpe en altamar: así ocurrió el ataque contra narcolancha

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo fue dirigido por el Comando Sur y ejecutado por una fuerza conjunta; la embarcación fue detectada mediante inteligencia y clasificada como objetivo por su presunta participación en actividades ilícitas.

El ataque fue inmediato; la lancha fue impactada en altamar, lo que provocó su destrucción en cuestión de segundos.

Autoridades estadounidenses señalaron que los tres hombres que viajaban a bordo murieron durante la operación; no se reportaron bajas entre los elementos militares.

Video del operativo y rutas bajo vigilancia

El hecho quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales; en las imágenes se observa el momento en que la embarcación es alcanzada mientras se desplazaba en aguas abiertas.

Según información oficial, la zona donde ocurrió el ataque forma parte de rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico; estos corredores son monitoreados de manera constante.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

Operativos se intensifican en el Caribe y Pacífico

Este ataque forma parte de una serie de intervenciones recientes; en las últimas semanas se han registrado múltiples acciones similares contra embarcaciones sospechosas.

De acuerdo con cifras oficiales, las operaciones han dejado un saldo acumulado de más de 170 personas fallecidas en distintos puntos del hemisferio occidental.

Las acciones se concentran principalmente en rutas del Caribe y el Pacífico oriental, consideradas estratégicas para el tráfico de drogas.

Sin detenidos y con vigilancia permanente

En el operativo más reciente no hubo personas detenidas; la intervención se limitó a neutralizar la embarcación detectada.

Las fuerzas estadounidenses mantienen activos estos despliegues en altamar; la vigilancia continúa como parte de la estrategia para frenar el movimiento de droga por vía marítima.

El caso se suma a una serie de operativos que han incrementado la presión sobre estas rutas; las autoridades aseguran que continuarán con este tipo de acciones en la región.