“Los cárteles son un cáncer”: Trump anuncia ofensiva regional con 13 países en la Cumbre del Escudo de las Américas

Una nueva estrategia contra el narcotráfico está tomando forma en nuestro continente; durante la Cumbre del Escudo de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó lo que calificó como la ofensiva más agresiva de Washington contra los cárteles en décadas: la creación de una coalición militar de 13 países para combatir a las organizaciones criminales que operan en el hemisferio.

Ya inició la cumbre "Escudo de las Américas"



Donald Trump pone en marcha este fin de semana su estrategia más agresiva: una coalición de 13 países para desmantelar el poderío de los cárteles mediante el foco militar.



El Departamento de Estado confirma que se acabó la era de… pic.twitter.com/3M70sXMQXG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 7, 2026

“Los cárteles se han desarrollado hasta volverse más poderosos que algunos países. Son un cáncer y no vamos a tolerar la falta de ley en nuestra región”. Donald Trump

¿Qué es el Escudo de las Américsas? Cabe decir que su iniciativa busca pasar de una estrategia centrada en decomisos y cooperación policial a una respuesta de carácter militar, según declaraciones realizadas durante el encuentro y confirmadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué es la Cumbre “Escudo de las Américas”?

La denominada “Cumbre del Escudo de las Américas” reúne a gobiernos del continente con el objetivo de coordinar acciones más contundentes contra el crimen organizado transnacional, especialmente contra las redes dedicadas al narcotráfico y al tráfico de fentanilo. Durante la apertura del encuentro, Trump señaló que Estados Unidos había descuidado a la región durante años, pero aseguró que su administración busca retomar el liderazgo hemisférico.

El magnate republicano también afirmó que Washington ha impulsado apoyo político y financiero a líderes regionales aliados, lo que, según dijo, ha cambiado resultados electorales en algunos países.

En la Cumbre se dieron cita los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Guyana, Irfaan Ali; además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

¿Por qué Estados Unidos endurece su estrategia contra el narcotráfico?

El endurecimiento de la postura estadounidense ocurre en medio de una crisis por el consumo de opioides y fentanilo en Estados Unidos. Trump aseguró que muchos de los grupos criminales responsables de estas redes operan desde América Latina, señalando que el problema requiere una respuesta regional.

Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), indican que más de un millón de personas han muerto por sobredosis en el país desde finales de la década de 1990, con los opioides sintéticos como principal causa en los últimos años.

El gran ausente ¿Por qué México no está en la cumbre de Trump?



Este fin de semana en Miami, Donald Trump reúne a sus aliados estratégicos para blindar el continente. Pero hay un vacío notable: México no fue invitado.



Milei, Bukele, Noboa y Kast. Líderes que apuestan por la mano… pic.twitter.com/5iIGzLbPq2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 7, 2026

Cumbre Escudo de las Américas: ¿Qué dijo Trump sobre México?

En su discurso frente a los líderes latioamericanos aliados, reunidos en la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, Trump afirmó que: "Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los cárteles en nuestra región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio".

Trump habla sobre Cuba en Cumbre del Escudo de las Américas

También lanzó duras críticas contra Cuba, afirmando que el gobierno de la isla comunista: “Cuba está en sus últimos momentos de vida, no tienen dinero, no tienen combustible. Tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”.

¿Una nueva era en la guerra contra los cárteles?

Expertos en seguridad internacional advierten que la creación de una coalición militar hemisférica contra el narcotráfico podría marcar un cambio histórico en la estrategia regional.

Mientras algunos gobiernos ven la iniciativa como una oportunidad para fortalecer la cooperación, otros analistas alertan acerca de riesgos políticos, diplomáticos y de soberanía que podría implicar una intervención militar más amplia; ¿la estrategia del “Escudo de las Américas” logrará debilitar realmente a los cárteles o abrirá un nuevo capítulo de tensiones en el continente?

