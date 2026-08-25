¡Alerta en Mexicali! Estados Unidos suspende actividades de su personal por amenazas

¡Una advertencia del Gobierno de Estados Unidos puso a Mexicali bajo atención este 25 de agosto! Las autoridades estadounidenses decidieron detener las actividades de su personal en la ciudad y cancelar los traslados programados, luego de recibir información sobre una posible amenaza relacionada con la seguridad.

El aviso fue dado a conocer por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, que también lanzó una recomendación para los ciudadanos estadounidenses que ya se encuentran en Mexicali o que tenían previsto llegar a la capital de Baja California.

Aunque la alerta provocó una reacción inmediata por la decisión de suspender actividades, la representación diplomática no reveló qué información recibió ni explicó cuál es el posible riesgo detectado.

No se informó si existe un punto específico de Mexicali relacionado con la advertencia, tampoco se identificó a alguna persona o grupo como posible responsable de la amenaza. La comunicación oficial se limitó a señalar que la medida fue tomada como precaución.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

La recomendación para estadounidenses en Mexicali

Dentro de las indicaciones emitidas por las autoridades estadounidenses está mantenerse alejados de los edificios gubernamentales de Mexicali.

También se recomendó estar pendiente de lo que ocurre alrededor y actuar con precaución. En caso de que se presente alguna situación de emergencia, la instrucción es buscar un lugar seguro y atender los avisos que emitan las autoridades mexicanas.

El Consulado pidió además mantener comunicación con familiares y personas cercanas para informarles sobre su situación si llegara a ocurrir algún incidente.

Otra de las recomendaciones es seguir las actualizaciones a través de medios locales y los canales oficiales, ante la posibilidad de que surja nueva información durante las próximas horas.

La alerta y la suspensión de actividades corresponden, hasta ahora, a una acción preventiva anunciada por el Gobierno de Estados Unidos. No se reportaron en el comunicado detalles sobre un incidente concreto ocurrido en Mexicali que haya originado la decisión.