Estados Unidos pide evitar viajes a México por Covid-19

México tiene el nivel 4 de alerta de viaje por riesgo de contagio de Covid-19, alertaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), por lo que exhortaron a sus ciudadanos a evitar viajes al territorio mexicano.

En la alerta emitida por las autoridades de Estados Unidos se lee que el nivel de contagio por Covid-19 es muy alto en México.

Además de México, los CDC también incluyeron en su alerta de viaje a una docena de países, entre los que se encuentran Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo y Filipinas.

Las autoridades de Estados Unidos clasifican ahora casi 130 países y territorios con casos de Covid-19 como "Nivel cuatro: Muy alto".

EU recomienda evitar viajes a México aún con vacunas

Los CDC recomendaron que los ciudadanos de Estados Unidos que realizan un viaje a México tengan su esquema de vacunación completo.

Sin embargo, también advirtió que incluso si tiene las vacunas existe un riesgo de contraer y propagar el Covid-19.

"Si debe viajar a México, asegúrese de estar vacunado y al día con sus vacunas Covid-19 antes de viajar. Incluso si está al día con sus vacunas contra el virus, aún puede estar en riesgo de contraer y propagar el Covid-19".

Todas las mascarillas ayudan a prevenir la propagación del #COVID19 cuando se usan de manera constante y correcta. Escoge una mascarilla con el mejor ajuste y protección, y que no te moleste. Más: https://t.co/vP2qiX63OU — CDC en Español (@CDCespanol) January 31, 2022

Las autoridades de Estados Unidos indicaron que en caso de no tener el esquema completo de vacunas contra Covid-19, se deben seguir las recomendaciones que se dan a todos los viajeros antes y después.

"Hágase la prueba con una prueba viral lo más cerca posible de la hora de salida (no más de tres días) antes de su viaje. Y realizar una cuarentena de cinco días completos después del viaje".

Los CDC recomendaron a los ciudadanos de Estados Unidos que cualquier persona mayor de dos años debe usar cubrebocas de forma correcta en espacios públicos interiores y seguir los requisitos y recomendaciones en México en caso de realizar viajes.

