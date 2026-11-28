El intento de un conductor por cruzar las vías antes del paso de un tren terminó en un aparatoso accidente en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La locomotora impactó la parte trasera de un camión de carga tipo torton en las inmediaciones de la antigua estación ferroviaria, en el cruce que conecta con la comunidad de La Cieneguita.

¿Cómo fue el accidente?

El choque ocurrió la tarde de este viernes 27 de noviembre y quedó registrado tanto en videos difundidos en redes sociales como en las cámaras de vigilancia del C4 de la Secretaría de Seguridad de San Miguel de Allende.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente tuvo lugar en el sector conocido como La Estación, en la salida hacia la carretera a Guanajuato y el camino que conduce a La Cieneguita.

#Guanajuato | Camión intenta ganar el paso a tren en San Miguel de Allende y lo impacta. pic.twitter.com/m3lefdWQBi — Noticias del Estado de Guanajuato (@BjxNoticias) November 27, 2026

Aunque el conductor del camión habría escuchado la proximidad del tren, decidió continuar su trayecto e intentar ganarle el paso.

Sin embargo, el peso y la velocidad del vehículo de carga impidieron que completara el cruce, por lo que la locomotora terminó golpeando la parte posterior del torton.

¿Hubo heridos por el impacto del tren al camión?

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender la situación y revisar a las personas involucradas.

Además, se implementó un cierre de circulación en ambos sentidos de la zona donde ocurrió el choque.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas como consecuencia del impacto.

Cabe mencionar que aún no se conoce la identidad de los conductores del camión y del tren, tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que quedó la unidad de carga después de ser impactada.