¡Cuidado en X! “Ayúdame a votar” es la nueva trampa para robar cuentas y datos personales

Una nueva modalidad de phishing en X utiliza cuentas previamente vulneradas para engañar a más personas; el fraude comienza con un mensaje directo que pide ayuda para votar en una supuesta encuesta, pero el enlace conduce a una página falsa.

El caso de Victoria muestra cómo funciona la cadena; después de que su cuenta fuera comprometida, sus más de 17 mil seguidores comenzaron a recibir mensajes enviados desde su propio perfil; ella descubrió el ataque cuando otros usuarios le enviaron capturas para advertirle lo que estaba ocurriendo.

Así funciona el enlace que roba tus datos

El especialista en ciberseguridad Víctor Ruiz explicó que el enlace puede llevar a una página que imita el sitio legítimo; al introducir ahí el usuario y la contraseña, los datos quedan en manos de los responsables del fraude.

La recomendación es sencilla: no abrir enlaces sin verificar su origen, incluso cuando el mensaje llegue desde una persona conocida; también es importante evitar compartir contraseñas o información personal; en Ciudad de México, el phishing ya está contemplado como delito, con sanciones de tres a nueve años de prisión.