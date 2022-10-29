De acuerdo con medios internacionales, este sábado 29 de octubre se registró una estampida en el centro de Seúl, capital de Corea del Sur, durante una celebración de Halloween, la cual dejó cientos de muertos y heridos de gravedad.

Según los últimos reportes, hasta ahora van contabilizados 146 muertos y 150 personas heridas tras la estampida ocurrida mientras se llevaban a cabo festejos por Halloween.

La estampida sucedió después de que una multitud se congregó el sábado por la noche en el barrio de Itaewon, en el centro de Seúl.

Choi Sung-beom, jefe de la estación de bomberos de Yongsan, declaró que el incidente ocurrió cerca de las 22:20 hora local, luego de que un gran número de personas cayó al suelo en un estrecho callejón durante los eventos de Halloween.

La zona sigue siendo un caos, por lo que todavía estamos intentando averiguar el número exacto de heridos. Moon Hyun-joo, funcionario de la Agencia Nacional de Bomberos.

Además, las autoridades surcoreanas informaron que hay extranjeros entre las víctimas, quienes ya fueron trasladados a los hospitales cercanos.

Asimismo, el presidente Yon Suk-yeol presidió una reunión de emergencia con altos cargos y ordenó el envío de equipos médicos a la zona, según su oficina.

Testigos relatan estampida durante festejos de Halloween

Mediante videos compartidos en redes sociales se puede observar a decenas de personas en las calles de Itaewon recibiendo primeros auxilios por parte de los equipos de emergencia.

🔴#ALMOMENTO | Se registra una estampida en en el barrio de Itaewon, en el centro de Seúl. No hay cifra oficial de víctimas.



Información en proceso... pic.twitter.com/hSbaaOv08U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2022

Otras imágenes mostraban escenas caóticas de bomberos y ciudadanos atendiendo a cientos de personas que parecían estar inconscientes.

#Internacionales| Al menos 146 muertos y 150 heridos tras una estampida en Seúl, Corea del Sur



Las autoridades locales informaron de una avalancha de personas en la capital surcoreana en medio de las celebraciones de Halloween. #PeriodismoUNAH pic.twitter.com/0WfvuftPBY — Azuc Pinel (@azpinel24) October 29, 2022

Algunos testigos dijeron que la multitud se fue volviendo cada vez más revoltosa y agitada a medida que avanzaba la noche.

También describieron escenas caóticas momentos antes de la estampida, en las que la policía presente en previsión del evento de Halloween, tuvo problemas para mantener el control de la multitud.

Moon Ju-young, de 21 años, dijo que había claros indicios de que había poco control de la multitud en los callejones antes del incidente.

"Había al menos más de 10 veces más gente de lo habitual", dijo a la agencia informativa Reuters.

El número de muertos por una estampida en Seúl aumentó a 120, según Yonhap News, citando a las autoridades. pic.twitter.com/sRgIXvH799 — nena-rosette (@RosaAle37103394) October 29, 2022

Este era el primer evento de Halloween tras Covid-19

Este evento de Halloween en Seúl que acabó en estampida fue el primero en tres años, después de que el país levantó las restricciones por el Covid-19 y el distanciamiento social.

Asimismo, un testigo informó a Reuters que se instaló una morgue improvisada en un edificio vecino al lugar de los hechos, y agregó que más de dos docenas de cadáveres fueron sacados posteriormente en camillas; sin embargo, esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Hasta el momento, las autoridades dijeron que continúan investigando la causa concreta del incidente.