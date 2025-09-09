Noche de estrellas: las celebridades que no se perdieron a Oasis en Los Ángeles

El concierto de la banda Oasis en Los Ángeles se convirtió en un evento inolvidable no solo para los miles de fanáticos que abarrotaron el recinto, sino también para todas las celebridades que se dieron cita para disfrutar del esperado show.

Actores, músicos y personalidades del espectáculo se unieron al público para presenciar el regreso de la legendaria banda británica.

Ellas son las celebridades que disfrutaron del concierto de Oasis

Entre los asistentes más destacados al concierto de Oasis en Los Ángeles se encontraban varias figuras del espectáculo que no dudaron en sumarse a la euforia del momento.

A continuación, te compartimos la lista de las celebridades que brillaron en el público durante la noche del concierto.



James Hetfield de Metallica

Paul McCartney

Billie Eilish

Finneas

Niall Horan

Demi Lovato

Salma Hayek

Leonardo DiCaprio

Kristen Stewart

ALFOMBRA ROJA EN OASIS!! 🤩



¿Cuándo es el concierto de Oasis en México?

La legendaria banda británica Oasis llegará a la Ciudad de México (CDMX) con dos presentaciones programadas, como parte de su esperado regreso a los escenarios.

Los conciertos se llevarán a cabo el viernes 12 y sábado 13 de septiembre de 2025, ambos con inicio a las 9:00 de la noche.

La agrupación, conocida por éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, promete ofrecer un espectáculo cargado de nostalgia y energía, que reunirá a miles de fanáticos que han esperado años por volver a verlos en vivo.

Estos shows forman parte de su gira internacional, que incluye paradas en diversas ciudades de América y Europa, consolidando el regreso de Oasis como uno de los eventos musicales más esperados del año en México.

Los conciertos no solo representan una oportunidad para revivir los grandes éxitos de la agrupación, sino también para disfrutar de la energía y la magia que caracterizan sus presentaciones en directo.

Sin duda, estos shows se perfilan como uno de los eventos musicales más importantes y comentados del 2025 en México.