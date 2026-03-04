¡Métele al tanque! Así quedó el precio de la gasolina hoy 4 de marzo 2026

La jornada de este miércoles 4 de marzo de 2026 arranca con fluctuaciones en las tarifas del combustible. Si bien el costo promedio a nivel nacional se mantiene estable, el beneficio económico para los automovilistas estará sujeto a la gasolinera específica donde decidan realizar la carga. Consulta el precio de la gasolina en México.

Con el objetivo de cuidar sus finanzas durante este miércoles 4 de marzo de 2026, Azteca Noticias comparte la información pormenorizada sobre los puntos del territorio mexicano que ofrecen los costos más bajos para abastecer su vehículo.

Precio de la gasolina en México hoy miércoles 4 de marzo

A nivel nacional, estos son los precios que encontrarás en la mayoría de las estaciones este miércoles:

Gasolina Regular: 23.24 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.62 pesos por litro

Diésel: 26.23 pesos por litro



Precio del gas natural vehicular hoy 4 de marzo

Para quienes utilizan alternativas más económicas, el gas natural vehicular presenta los siguientes rangos:

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en la CDMX hoy 4 de marzo

El costo de la gasolina en la capital se encuentra así en la Ciudad de México (CDMX):

Regular: 23.36

Premium: 25.87

Diésel: 25.99

Precio de la gaoslina en el Edomex hoy 4 de marzo

Estado de México (Edomex):

Regular: 23.53

Premium: 25.28

Diésel: 25.82

Precio de la sagolina en Guadalajara hoy 4 de marzo

Jalisco (Guadalajara):

Regular: 23.61

Premium: 26.17

Diésel: 26.21

Precio en de la gasolina en Monterrey, Tijuana y Veracruz

El costo del combustible varía según la logística y la región. Aquí te dejamos los precios en otras de las zonas con mayor movilidad:

Nuevo León (Monterrey): Regular 23.58, Premium 27.06 y Diésel 25.95.

Tijuana: Regular 23.21, Premium 26.01 y Diésel 25.38.

Veracruz: Regular 23.56, Premium 24.76 y Diésel 25.92.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Si comparamos con nuestro vecino del norte, los precios por litro (convertidos a moneda nacional) muestran una diferencia notable:

Regular: $3.15 dólares (51.50 pesos)

Premium: $3.93 dólares (64.26 pesos)

Diésel: $3.56 dólares (58.21 pesos)

¿Dónde es más barato cargar gasolina hoy?

De acuerdo con los reportes de los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Tijuana se posiciona este miércoles como una de las zonas con el precio más accesible para la gasolina Regular (23.21 pesos). Por el contrario, Monterrey registra uno de los costos más altos en la versión Premium, superando los 27.06 pesos por litro.

Recuerda que usar el octanaje adecuado para tu motor no solo cuida tu vehículo, sino también tu cartera a largo plazo.