Esto descubrieron investigadores británicos debajo de un volcán activo en el Caribe

Un equipo de científicos de instituciones académicas del Reino Unido, encabezado por investigadores de la Universidad de Oxford, identificó por primera vez la presencia de una lente de salmuera magmática de alta salinidad y rica en metales bajo el volcán activo Soufrière Hills, ubicado en la isla de Montserrat, en el Caribe.

Una lente de salmuera magmática es un depósito subterráneo de agua extremadamente salada e hipersalina que se forma a pocos kilómetros de profundidad bajo los volcanes activos. Conforme el magma asciende, libera gases y fluidos atrapados a altas temperaturas; durante este proceso, los fluidos se separan en vapor y en una masa líquida densa que concentra grandes cantidades de sales y metales disueltos como cobre, zinc y plomo.

Debido a que es muy denso, este líquido no logra escapar a la superficie y queda atrapado en los poros de las rocas volcánicas rodeando el conducto principal, funcionando como una reserva natural concentrado de metales estratégicos y energía térmica.

El hallazgo, publicado en la revista científica Geophysical Research Letters, fue alcanzado mediante el uso de tomografía sísmica tridimensional de ondas P y S a partir de datos recopilados por el Observatorio de Volcanes de Montserrat. El estudio reveló una estructura saturada de fluido a una profundidad de entre 2 y 3 kilómetros por debajo del cráter.

Estos recursos son clave para la transición energética

Los volcanes activos no solo representan una fuente potencial de energía geotérmica, sino que también albergan fluidos magmáticos de alta temperatura capaces de concentrar metales estratégicos como cobre, zinc y plomo, elementos esenciales para el desarrollo de tecnologías de descarbonización.

Entre los principales resultados de la investigación destacan los siguientes puntos:

Identificación del fluido: La combinación de una alta velocidad de onda P y una alta relación de velocidades descartó la presencia de magma derretido en esa zona específica, confirmando en su lugar la existencia de una masa de agua salina atrapada.

La combinación de una alta velocidad de onda P y una alta relación de velocidades descartó la presencia de magma derretido en esa zona específica, confirmando en su lugar la existencia de una masa de agua salina atrapada. Confirmación por muestras históricas: El análisis de inclusiones fluidas obtenidas en perforaciones previas en la isla confirmó concentraciones elevadas de metales de origen magmático en cuarzo a profundidades similares.

El análisis de inclusiones fluidas obtenidas en perforaciones previas en la isla confirmó concentraciones elevadas de metales de origen magmático en cuarzo a profundidades similares. Delimitación del sistema geotérmico: El modelo delimitó la relación entre el reservorio profundo de salmuera y los sistemas geotérmicos más superficiales existentes en la zona oeste de la isla.

El comportamiento del volcán es cambiante

El volcán Soufrière Hills, cuya erupción iniciada en 1995 alteró drásticamente la geografía y la vida económica de Montserrat, se encuentra actualmente en una fase de desgasificación constante. La acumulación de fluidos hipersalinos que hay alrededor de su conducto principal aporta nuevos elementos para comprender la dinámica de las erupciones del complejo volcánico y el origen de las manifestaciones térmicas en la región.

El estudio demuestra que los métodos de imaginería sísmica pasiva permiten cartografiar de manera muy precisa depósitos subvolcánicos de salmuera, lo que ayuda a reducir el riesgo en futuras exploraciones dedicadas a la extracción de recursos minerales y energéticos limpios.